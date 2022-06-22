Войти
РИА Новости

Минобороны РФ: Киев начал принудительную мобилизацию в нескольких регионах

430
0
0
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Котенко

МОСКВА, 21 июня/ Радио Sputnik. Киев проводит принудительную мобилизацию в регионах, прилагающих к зоне боевых действий, в частности, в Харьковской и Запорожской областях. Национальная полиция задерживает мужчин всех возрастов, сообщило Минобороны России.

"В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации", – приводит текст релиза РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине предложили выпускать мужчин из страны за деньги.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
10.05.2022
Минобороны показало документы о преступлениях киевского режима против исторической памяти
09.05.2022
Минобороны показало кадры работы экипажа установки «Мста-С»
10.09.2019
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
05.10.2018
МО РФ требует от США и Грузии объяснить химическое и биологическое оружие в центре Лугара
06.09.2017
Серый военторг
28.12.2009
Возвращение Руслана
10.07.2007
Министр обороны РФ Сердюков оценивает как важный и необходимый состоявшийся в Москве диалог с украинскими коллегами по вопросам ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 09:35
  • 27967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.06 09:26
  • 1
В России сравнили характеристики Ту-214 и Boeing
  • 22.06 09:25
  • 2
В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929
  • 22.06 09:21
  • 4
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 22.06 04:56
  • 155
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с РФ
  • 22.06 03:07
  • 223
Космонавтика Илона Маска
  • 22.06 02:27
  • 60
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.06 20:45
  • 27
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 21.06 18:26
  • 31
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 21.06 18:13
  • 14
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 21.06 16:20
  • 0
Реализация программы капитального ремонта на обслуживаемых объектах ФГУБ «ЦЖКУ» Минобороны России
  • 21.06 15:22
  • 1
Celera 500L — самый эффективный пассажирский самолет в мире
  • 21.06 15:03
  • 2
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 14:57
  • 1
«Многие самолеты не могут подняться в воздух»: Счетная палата США опубликовала отчет о состоянии авиации ВВС и ВМС
  • 21.06 14:52
  • 1
"Безопасный город" на границе с Украиной. Что это такое?