Минобороны РФ: Киев начал принудительную мобилизацию в нескольких регионах

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве.

МОСКВА, 21 июня/ Радио Sputnik. Киев проводит принудительную мобилизацию в регионах, прилагающих к зоне боевых действий, в частности, в Харьковской и Запорожской областях. Национальная полиция задерживает мужчин всех возрастов, сообщило Минобороны России.

"В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации", – приводит текст релиза РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине предложили выпускать мужчин из страны за деньги.