Блокада Калининграда: Литва играет с огнем

Блокада российского Калининграда: играет ли Литва с огнем?

Литва вела запрет на транзит по своей территории всех грузов, входящих в санкционные списки ЕС. Тем самым она создала России проблемы для снабжения Калининграда, сообщает Advance. Возможно, членство в НАТО вселило в Вильнюс излишнюю уверенность, и теперь он "играет с огнем". Россия с трудностями справится, а ее ответ вряд ли понравится Литве.

Антун Роша

Литовские власти подтвердили, что вступает в силу запрет на транзит по территории Литвы всех российских грузов, входящих в санкционные списки Европейского Союза. Это будет иметь серьезные и прямые последствия для российского эксклава Калининград, который находится между Литвой и Польшей. Российский союзник Белоруссия находится недалеко — приблизительно в 60 километрах, но между ней и Калининградской областью — Сувалкский коридор, то есть пространство Литвы и Польши. Поэтому прямого доступа из Калининграда в Белоруссию (и далее в Россию) нет.

Что входит в санкционные списки? Многое: уголь, металлы, стройматериалы, передовые технологии… Около 50% того, что импортирует Калининград.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал граждан не впадать в покупательскую панику, отметив, что два грузовых корабля уже вышли из Санкт-Петербурга, а к концу года на трассе появятся семь новых судов, которые будут доставлять грузы.

Таким образом, стратегия снабжения Калининграда теперь полностью меняется, и контактировать со своим эксклавом Россия сейчас может исключительно по морю, хотя раньше железнодорожная трасса через Литву играла ключевую роль в снабжении региона. Кроме того, газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены.

В Калининграде базируется российский Балтийский флот, а сам эксклав контролируется Россией, а ранее СССР с 1945 года, когда он забрал эту территорию у нацистской Германии.

Бывший американский советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, который сменил на этом посту "ястреба" Джона Болтона, в 2020 году в интервью немецкому "Бильд" заявил, что российский Калининград — "нож в сердце Европы". Также он отметил, что из-за своего географического положения Калининград мог бы стать идеальным торговым и туристическим узлом, "а вместо этого Москва превращает Калининград в закрытую военную базу, напичканную передовым оружием и ракетами", как выразился Роберт О'Брайен.

Является ли Калининград на самом деле "закрытой военной базой", как сказал О'Брайен? Несомненно, в этом регионе Россия сосредоточила массу передового оружия, а также дополнительно перебросила туда самые эффективные виды вооружений, как только американцы начали предпринимать конкретные шаги для создания так называемого "ракетного щита" на территории Восточной Европы.

Как и ожидалось, Россия резко осудила запрет Литвы на транзит определенных грузов в Калининград. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на эти "незаконные действия".

"Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского Союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным", — сказал Песков, добавив, что ситуация требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения.

В российском МИДе заявили, что Вильнюс должен немедленно отказаться от "недружественных действий".

"Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Вскоре ситуацию прокомментировал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, по словам которого, Россия "распространяет ложную информацию", а железные дороги Литвы лишь соблюдают санкции Европейского Союза, который запретил доставлять сталь и другую продукцию, произведенную из железной руды, из России.

Что он имеет в виду, говорят о "ложной информации"? По его словам, Москва утверждает, что снабжение Калининграда остановлено полностью, и подчеркивает, что это неправда, ведь Литва блокирует только около половины грузов, объясняя это санкциями Европейского Союза. Кроме того, глава МИДа Литвы заявил, что блокада будет вводиться постепенно, и, например, до нефти очередь дойдет только в конце года.

Таким образом, Вильнюс хочет преподнести происходящее так, как будто он лишь выполняет распоряжение Европейского Союза. Однако Москва вряд ли согласится с такой интерпретацией, прежде всего, потому, что именно литовские власти — самые жесткие критики России с начала российского вторжения на Украину. Иными словами, в глазах Москвы это будет не исполнение санкций Европейского Союза, а антироссийский шаг со стороны Вильнюса.

Сегодня по поводу ситуации высказался и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который сказал: "Россия не имеет права угрожать Литве. Москва сама виновата в последствиях своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы высоко ценим принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей".

Таким образом, даже Кулеба дает понять, что это, в первую очередь, решение самой Литвы, а не распоряжение Европейского Союза, как ситуацию пытается преподнести коллега Кулебы из Вильнюса.

Что Россия может теперь сделать? Песков намекнул, что готовится "ответ". Очень трудно, однако, представить, чтобы Россия пошла на какой-то физический, то есть военный ответ, поскольку тогда ей пришлось бы атаковать упомянутый Сувалскский коридор. Это невозможно, так как являлось бы прямым нападением на территорию НАТО, и если Россия попыталась бы это сделать (со стороны Белоруссии), то ситуация легко могла бы перерасти в полномасштабную войну на территории Европы.

Кроме того, если изучить железнодорожные ветки из Калининграда, то становится понятно, что главная трасса идет не через Белоруссию, а через два главных литовских города: Каунас и Вильнюс, а лишь потом трасса ведет в Минск.

Россия также не может рассчитывать на "внутреннюю" поддержку внутри Литвы, поскольку из трех прибалтийских стран в Литве меньше всего русского населения. Около пяти процентов жителей Литвы русские, в отличие от, например, Латвии и Эстонии, где русских почти четверть населения.

Давление на Калининград будет весьма серьезным. Уже появились кадры, на которых якобы жители Калининграда массово скупают запасы в магазинах, боясь скорого дефицита.

Также в Калининграде, как я уже писал, базируется российский Балтийский флот. На примере Украины мы уже видели, что произошло, когда один российский флот остался отрезан (Черноморский в Крыму). Сначала россияне построили мост, который связал Крым с российской территорией, а теперь после занятия украинской территории открывается и сухопутная шоссейная и железнодорожная трасса.

Если бы Литва не входила в НАТО, ее могла бы постигнуть участь Украины, а может и что похуже. Литва — относительно маленькая страна с 2,6 миллионами жителей и 16 тысячами солдат. Без коллективной обороны НАТО, вероятно, Литва подверглась бы нападению, но и, не имея за спиной сил НАТО, Литва, конечно, не пошла бы на такой шаг.

Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, "играет с огнем"? В нынешней напряженной ситуации в Европе считается, что нападение России на одну из стран НАТО практически невозможно, поскольку означало бы прямой вооруженный конфликт между Россией и всем альянсом, то есть конфликт между ядерными державами. Конечно, сама коллективная оборона НАТО все еще не опробована, и, возможно, кто-нибудь в России предполагает, что она существует только на бумаге. Тем не менее нынешняя российская власть не пойдет на такую эскалацию из-за ситуации вокруг Калининграда, а вместо этого, как заявил губернатор Алиханов, нарастит снабжение по морю на трассе Санкт-Петербург — Калининград. Правда, теперь грузам придется проходить расстояние вдвое большее, так как из Санкт-Петербурга в Калининград около тысячи километров по морю, а по железной дороге через Литву и Латвию нужно было преодолеть всего около 400 километров.