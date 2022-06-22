Отставной греческий генерал пригрозил нанести ракетный удар по Стамбулу

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Непростые отношения между Турцией и Грецией, которые являются членами НАТО, продолжаются долгие годы. Страны связывает историческая неприязнь и нерешенность территориальных споров. Время от времени греко-турецкие отношения сильно обостряются. Вот и сейчас новое обострение привело даже к тому, что отставной греческий генерал Яннис Эгольфопулос выступил с угрозами разбомбить стратегические мосты Стамбула, соединяющие Европу и Азию.

Поводом нового нарастания напряженности между странами стали острова в Эгейском море, которое омывает берега Греции и Турции. Анкара обвинила Афины в поставках оружия на 12 островов вблизи турецкой границы. По словам греческой стороны, оружие необходимо лишь для самообороны. На это в Анкаре отреагировали недоумённым выражением - оборонять от кого, если обе страны - члены одного военного альянса... Кроме того, продолжаются споры по поводу проводимой Турцией разведки природного газа в восточном Средиземноморье.

Эскалации напряженности способствовала и недавняя речь премьер-министр Греции Кириакоса Мицотакиса, произнесенная перед членами Конгресса США, когда он обвинил Турцию в дестабилизации ситуации на Кипре.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с резким ответом во время своего участия в военных учениях "AFS 2022" и предупредил, что Греция должна признать свои границы и придерживаться их, иначе она получит решительный ответ.

После этих заявлений о возможном военном столкновении заговорили и в средствах массовой информации с обеих сторон.

В связи с очередной эскалацией отношений между странами турецкий генерал в отставке Э.Карагош заявил, что война между Турцией и Грецией неизбежна, призвав к усилению турецких военно-воздушных сил.

В интервью одному из турецких частных каналов Карагош сказал, что у Турции нет проблем со своими сухопутными и военно-морскими силами, но она должна усилить мощь своих военно-воздушных сил.

В свою очередь, турецкий эксперт по военным вопросам и вопросам безопасности Мехта Ярар исключил начало какого-либо прямого военного столкновения между двумя странами, указав, что Афины полагаются в своих действиях на поддержку Запада и что они не смогут вести военную конфронтацию против Турции из-за неравенства сил между двумя сторонами.

Ярар отметил, что Анкара требует от Греции соблюдения Лозаннских соглашений 1923 года и Парижских соглашений 1947 года, которые предусматривают сохранение указанных 12 островов демилитаризованными.

С другой стороны, по словам греческого политолога Таки Барбаракиса, сегодня существует большая народная поддержка греческого правительства в вопросе вооружения островов Эгейского моря, и общественное мнение в Греции считает, что вооружение островов является суверенным правом Афин.

По мнению греческого аналитика, Афины основывают свое вооружение островов Эгейского моря на статье 51 Устава ООН, которая предусматривает "право на самооборону", поскольку правительство Греции неоднократно заявляло, что пошло на этот шаг, чтобы противостоять любой потенциальной угрозе со стороны Турции.

На фоне этой непростой ситуации масла в огонь подлили греческий генерал Яннис Эгольфопулос, пригрозивший нанести удар по крупнейшему городу Турции – Стамбулу, и лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, который напомнил грекам о судьбе их предков, погребенных на дне Эгейского моря.