Минобороны опубликовало видео уничтожения американских гаубиц на Украине

Минобороны опубликовало видео уничтожения поставленных США на Украину гаубиц М-777

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневых позиций 155-миллиметровых гаубиц М-777, поступивших Украине от США и европейских стран.

Отмечается, что российские подразделения артиллерийской разведки установили координаты огневых позиций гаубиц. После этого была проведена доразведка беспилотниками. Артиллерийский удар по гаубицам был нанесен высокоточными артиллерийскими боеприпасами.

"В результате точного попадания артиллерийских боеприпасов два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены. Точность поражения американских артиллерийских систем стоящих на вооружении ВСУ осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов", - отметили в российском военном ведомстве.

Всего за сутки в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили 15 гаубиц М-777, "большинство из которых - в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела", сообщало во вторник Минобороны.

На опубликованном видео, снятом с беспилотника, грузовики с гаубицами подъезжают к позициям, а украинские военные пытаются их замаскировать. Далее видны взрывы от попадания снарядов и начавшиеся пожары.