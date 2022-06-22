Войти
РИА Новости

Минобороны опубликовало видео уничтожения американских гаубиц на Украине

449
0
0
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Минобороны опубликовало видео уничтожения поставленных США на Украину гаубиц М-777

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневых позиций 155-миллиметровых гаубиц М-777, поступивших Украине от США и европейских стран.

Отмечается, что российские подразделения артиллерийской разведки установили координаты огневых позиций гаубиц. После этого была проведена доразведка беспилотниками. Артиллерийский удар по гаубицам был нанесен высокоточными артиллерийскими боеприпасами.

"В результате точного попадания артиллерийских боеприпасов два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены. Точность поражения американских артиллерийских систем стоящих на вооружении ВСУ осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов", - отметили в российском военном ведомстве.

Всего за сутки в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили 15 гаубиц М-777, "большинство из которых - в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать ещё ни одного выстрела", сообщало во вторник Минобороны.

На опубликованном видео, снятом с беспилотника, грузовики с гаубицами подъезжают к позициям, а украинские военные пытаются их замаскировать. Далее видны взрывы от попадания снарядов и начавшиеся пожары.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
M777
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.06.2022
ВС России уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами
06.06.2022
Горячая граница: вопросы без ответов
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
25.05.2022
Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России
25.05.2022
Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трёх украинских Су-25
20.05.2022
Донбасс: удар с навесом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 09:35
  • 27967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.06 09:26
  • 1
В России сравнили характеристики Ту-214 и Boeing
  • 22.06 09:25
  • 2
В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929
  • 22.06 09:21
  • 4
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 22.06 04:56
  • 155
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с РФ
  • 22.06 03:07
  • 223
Космонавтика Илона Маска
  • 22.06 02:27
  • 60
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.06 20:45
  • 27
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 21.06 18:26
  • 31
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 21.06 18:13
  • 14
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 21.06 16:20
  • 0
Реализация программы капитального ремонта на обслуживаемых объектах ФГУБ «ЦЖКУ» Минобороны России
  • 21.06 15:22
  • 1
Celera 500L — самый эффективный пассажирский самолет в мире
  • 21.06 15:03
  • 2
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 14:57
  • 1
«Многие самолеты не могут подняться в воздух»: Счетная палата США опубликовала отчет о состоянии авиации ВВС и ВМС
  • 21.06 14:52
  • 1
"Безопасный город" на границе с Украиной. Что это такое?