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Военное обозрение

Из осетинских добровольцев сформирован танковый батальон на Т-62М

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Источник изображения: topwar.ru

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине наблюдается неуклонный рост числа добровольцев, изъявивших желание внести свой вклад в дело разгрома противника. Руководство ряда регионов активно участвует в этом движении, помогая добровольцам создавать отдельные боевые формирования по принципу землячества.

Например, при поддержке главы республики Северная Осетия Сергея Меняйло на юге Украины действует отряд «Алания». Рост числа его рядов привёл к необходимости создания собственного танкового подразделения. В итоге был сформирован батальон, оснащённый машинами Т-62М, которые недавно были сняты с хранения и переброшены на театр военных действий из России.

В отличие от более современных танков Т-72 и Т-80, Т-62М сравнительно прост в управлении и не требует много времени для освоения техники личным составом. Учитывая специфику военной кампании, вновь созданный батальон вряд ли будет принимать участие в танковых сражениях, однако приданные ему машины способны эффективно показать себя как средство поддержки пехоты или в качестве самоходных штурмовых орудий при взятии укреплённых позиций противника. В отличие от буксируемых орудий применение Т-62М на этих ролях обеспечит высокую манёвренность добровольческих сил.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-62
Т-72
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
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