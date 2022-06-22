Германия подтвердила планы направить Украине 30 ЗСУ Gepard, системы Mars и IRIS-T

ЦАМТО, 21 июня. Правительство ФРГ официально подтвердило планы отправить Украине 30 ЗСУ Gepard, три комплекса РСЗО Mars, системы ПВО IRIS-T, передает "РИА Новости" со ссылкой сообщение Кабмина.

Как отмечает агентство, правительство ФРГ ранее придерживалось политики неразглашения деталей оборонной поддержки Украине, представители властей ссылались на соображения безопасности. Во вторник Кабмин опубликовал список уже поставленной Украине военной помощи и список поставок, которые Берлин готовится осуществить в будущем.

Среди готовящихся поставок – 30 ЗСУ Gepard, три комплекса РСЗО Mars, системы ПВО IRIS-T, 54 БМП M113, которые будут поставлены из Дании при финансировании Германии. Также в списке семь гаубиц PzH-2000, 32 разведывательных БЛА, противодронные аппараты, 5 тыс. касок, 5,8 млн. патронов для стрелкового оружия, 53 тыс. патронов для ЗСУ, 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Среди уже поставленных вооружений указаны почти 15 тыс. противотанковых мин, 500 ЗУР "Стингер", 2,7 тыс. ПЗРК "Стрела", 16 млн. патронов для стрелкового оружия, 100 пулеметов MG3, 100 тыс. ручных гранат, 23 тыс. касок, 178 автомобилей различных типов, запчасти для истребителей МиГ-29, передает "РИА Новости".

Правительство напомнило, что бюджет на 2022 год был увеличен на 2 млрд. евро для нужд обороны, эти средства пойдут "преимущественно" на поддержку Украины.