Датских солдат отправили в Латвию назло Путину. Они остались без трусов

Датские солдаты во время церемонии во Франции.

Датских солдат спешно отправили в Латвию для устрашения Путина: "Не хватает всего – от боеприпасов до трусов"

Датских военных отправили в Латвию для сдерживания России, однако забыли обеспечить их всем необходимым – от боеприпасов до трусов, сообщает DR. Вряд ли солдатам нравится бегать по лесу с незаряженным оружием и кричать "пиф-паф".

В начале мая Дания спешно отправила в Латвию 350 солдат. Задача поставлена предельно четко: сдержать Путина. А если российский президент все же нападет, датские солдаты помогут защитить страну.

Однако сегодня солдаты в датском лагере предупреждают, что уровень их боевой подготовки оставляет желать лучшего.

Так, они пропустили важные тренировки, потому что вовремя не подвезли боеприпасы. Командование подтверждает: ряд учений пришлось отменить из-за нехватки боеприпасов.

А ведь в конечном счете это вопрос жизни и смерти, подчеркивает 41-летний старший констебль Деннис, представитель батальона в Латвии.

"В итоге уровень подготовки падает. Если Путин решит пересечь границу, то никто не будет готов на 100%", – говорит Деннис. Свою фамилию он попросил не называть из соображений безопасности.

Его разочарование насчет нехватки боеприпасов разделяют и другие офицеры, с которыми удалось поговорить корреспонденту Датского радио.

"Это может стоить жизни мне и другим, если Путин решит пересечь границу", – считает Деннис.

Он отслужил в датских вооруженных силах уже 20 лет и дважды бывал в провинции Гильменд в Афганистане. "Я терял однополчан и видел, как люди страдают. Так что я хорошо знаю, о чем говорю".

В датском лагере не хватает не только боеприпасов. Солдат ждали потрепанные палатки с плесенью. Не хватает и самого элементарного обмундирования.

"Не хватает всего – от боеприпасов до трусов, если не сказать больше. Это самое грустное задание за всю мою службу. А я за 20 лет чего только ни видел", – сетует Деннис.

– Вы, солдаты, просто любите пострелять, и вам никогда не угодишь, разве не так?

– Нам ведь, правда, надо стрелять. И да, нам, констеблям и капралам, трудно угодить. Но мы не требуем ничего сверх положенного. Когда мы были в Афганистане, у нас была отличная подготовка. Датские солдаты были наравне с остальными. Сейчас – едва ли. Нам вообще запретили стрелять. В общем, уровень нашей подготовки сильно упал.

750 датчан, которые остановят Путина

31 марта: НАТО просит Данию направить в Латвию батальон для обеспечения безопасности восточного фланга альянса, сдерживания и, если понадобится, отражения российской военной агрессии.

21 апреля: парламентское большинство, кроме Красно-зеленой коалиции и "Свободных зеленых", датский вклад в безопасность Прибалтики одобряет.

24 апреля: в Латвию отправляются автомобили, бронетранспортеры, боеприпасы и другая техника на случай нападения.

2 мая: 350 солдат, в основном из полка Гардехус в Слагельсе, прибывают в Латвию. В общей сложности датский контингент в районе военной базы Адажи насчитывает почти 750 солдат.

Из-за нехватки боеприпасов солдатам приходится проявлять изобретательность и смекалку. Они берут уже расстрелянные ленты и используют их по второму разу для тренировок с ручными пулеметами.

По словам Денниса, это отнимает время – на это уходит по несколько часов.

В Дании полковник Йенс Лёнборг (Jens Lønborg,) признаёт, что контингент не получил достаточно боеприпасов.

"Увы, я согласен с тем, что амуниции для подготовки не хватало с самого начала. Она попросту не прибыла по назначению", – говорит Йенс Лёнборг, глава оперативного отдела датского командования.

– Почему так вышло?

– Это вовремя не решенная проблема с логистикой. Патроны должны быть там, но не пришли, это какая-то ошибка.

Полковник подчеркивает, что батальон с самого начала получил боевые патроны на случай нападения русских. Он уверяет, что для тренировок на месте уже имеются и амуниция, и боеприпасы – как холостые, так и боевые.

– На этой неделе пришла только часть, и, насколько я слышал от снабженцев, к следующей неделе все будет на месте.

– Как это могло случиться?

– Этому нет объяснения. Так быть не должно.

"Боеприпасы – это же не просто груз. Приходится получать необходимые разрешения. Нельзя взять и сказать: "Так, нам там не хватает боеприпасов, возьмем-ка мы и отправим"", – говорит Йенс Лёнборг.

Полковник говорит, что понимает солдат, когда те жалуются, что теряют квалификацию. Но при этом не допускает, что уровень подготовки мог упасть до критического.

– Можно тренировать остальные дисциплины, даже если нет патронов. Одно то, что вы расстреляли меньше патронов, еще не значит, что вы потеряли подготовку. Допустим, часть стрельб отменили. Но ведь остаются занятия на плацу, а также техническая и подготовка.

Что касается других проблем и плесени в палатках, то полковник уверяет, что снаряжение будет доставляться на постоянной основе, а в ближайшие месяцы будет создан новый лагерь.

– Иначе нельзя. Нынешний лагерь слишком изношен. Но это лучшее, что было.

Деннис из датского лагеря Нифльхейм в Латвии не сомневается, что его командиры делают все возможное, чтобы наладить снабжение.

"Нам, конечно, кое-что доставляют, но не так быстро, как хотелось бы. Не хватает почти всех калибров, причем как холостых, так и боевых", – говорит Деннис. Он считает, что это проблема типичная для вооруженных сил как таковых: "Едва капает как из крана".

Командование же общую нехватку боеприпасов отвергает. При этом полковник Йенс Лёнборг признаёт, что запасы для возможной войны оставляют желать лучшего.

"Недостатки, несомненно, имеются – и еще есть, над чем поработать", – говорит он.

Критика из Латвии вписывается в общую картину датских вооруженных сил после долгих лет экономии, считает аналитик Центра военных исследований Копенгагенского университета Александр Хёгсберг Тецлафф (Alexander Høgsberg Tetzlaff).

Солдаты очень расстраиваются, когда не хватает необходимых боеприпасов и снаряжения. А когда их отправляют на задание, а там выясняется, что проблема так и не решена, их чаша терпения может переполниться, считает Хёгсберг Тецлафф.

Он – майор сухопутных войск и служил в Афганистане.

Хотя командование объясняет нехватку боеприпасов в Латвии логистической ошибкой, солдаты могут решить, что это закономерный итог планомерного ухудшения ситуации в войсках, подчеркнул аналитик.

Отсутствие запасов на случай войны он называет "огромным пробелом".

"В целях экономии средств вооруженные силы закрывают склады. Хранение дорого обходится само по себе, плюс возникают непредвиденные расходы. Но если что, всё пригодится", – говорит он.

За последние 30 лет так называемые аварийные запасы не раз рационализировались. При этом НАТО уже дважды критиковала Данию за пустые склады боеприпасов: в 2018 году и последний раз в 2020 году.

В прошлом году проблема усугубилась: испанская компания Expal, постоянный поставщик боеприпасов, неожиданно вышла из семилетнего соглашения.

Командованию пришлось по-новому расставлять приоритеты и решать, кому проводить ежедневные учебные стрельбы, а кому нет.

С началом российской спецоперации на Украине спрос на боеприпасы резко вырос – а с ним подскочила и цена.

Чтобы временно залатать дыру, Дания закупила ряд небольших и дорогих партий. Но запасов на случай войны у вооруженных сил до сих пор нет.

Поэтому военные призывают политиков в Кристиансборге (дворец в Копенгагене, где заседает датский парламент, – Прим. перев.) выделить средства и нарастить запасы боеприпасов.

Между тем в Латвию уже отправлены сотни автомобилей и другой техники из казарм по всей стране, и это давит на военных, подчеркивает Александр Хёгсберг Тецлафф. Он считает, что это грозит стать вызовом для второй очереди солдат, которые отправятся в Латвию этой осенью.

– Как обеспечить оптимальную подготовку, когда не хватает даже снаряжения и оружия для стрельб? Есть риск, что за подготовкой им придется ехать в Латвию, где и будет оборудование. Ситуация, конечно, безвыходная.

В долгосрочной перспективе эти недостатки еще больше осложнят военный набор, предупреждает аналитик.

– Солдатам невесело бегать по лесу и вместо выстрелов приговаривать "пиф-паф". А вместо бронетранспортеров ездить на обычных машинах.

Контингент в Латвии – крупнейшая военная миссия Дании в Европе за последние 23 года. Предположительно она продлится до конца года.

Авторы: Рикке Гёль Мансё (Rikke Gjøl Mansø), Расмус Бётткер Кристенсен(Rasmus Bøttcher Christensen)