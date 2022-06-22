Путин: системы ПВО С-500 начали поступать в войска, МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство до конца года

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что современные комплексы ПВО С-500 уже поступают в войска, а тяжелая МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

"Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы ПВО и ПРО С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат", - сказал глава государства во вторник на встрече с выпускниками российских военных училищ.

Он добавил при этом: "Планируется, что уже в конце этого года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство".

Как отметил Путин, "предстоит применять шире, гораздо шире робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотные летательные аппараты, активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах, имею в виду лазерное, электромагнитное и многое другое".

С-500 "Прометей" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которые смогут сбивать цели в ближнем космосе. По словам военных, С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).

Главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин ранее заявлял, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

В Минобороны тогда заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

О первом испытательном пуске МБР "Сармат" с космодрома Плесецк Минобороны РФ объявило 20 апреля.

"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - сказал Путин 20 апреля после просмотра по видеосвязи успешного испытательного пуска "Сармата".

22 мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство около 50 МБР "Сармат". До этого Рогозин заявил, что серийные поставки этих ракет Минобороны РФ планируется начать к концу осени этого года.

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

Официально сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Ракета "Сармат" может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", сообщил 24 апреля командующий РВСН РФ Сергей Каракаев.