Патрушев призвал усилить защиту границ из-за возможного расширения НАТО

Патрушев: защиту границ России необходимо усиливать из-за возможного расширения НАТО

КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Охрана российских границ должна быть усилена с учетом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.

"В связи с формированием новых угроз из-за возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции, свертывания приграничного сотрудничества европейских стран с нашей страной, а также в связи с отсутствием официальной демаркации государственной границы между Россией и Эстонией требуется принятие дополнительных мер по совершенствованию сил и средств, обеспечивающих защиту и охрану государственной границы", - подчеркнул он.

Поэтому, продолжил секретарь Совбеза, важно усилить координацию работы по обустройству и техническому оснащению границы, активизировать развитие автоматизированных систем паспортного и таможенного контроля и иных видов контроля, шире внедрять в эту деятельность новые цифровые технологии.

В целом же, как отметил Патрушев, защита национальных интересов страны в пограничном пространстве в современных условиях приобретает особое значение и должна обеспечиваться в рамках реализации Основ государственной пограничной политики РФ. Он добавил, что сейчас с учетом решений, принятых в ноябре прошлого года на оперативном совещании Совбеза по этому вопросу, обеспечена скоординированная работа по охране государственной границы, защите экономических и иных национальных интересов страны. На регулярной основе проводятся операции "Запад", "Нарушитель", "Кордон", "Рубеж", "Розыск", "Нелегал" и другие; совершенствуется пограничная инфраструктура.

"Вместе с тем, сдерживающим фактором эффективной реализации государственной пограничной политики являются недостатки в обустройстве государственной границы, включая низкие темпы реконструкции и модернизации пунктов пропуска через государственную границу. В настоящее время только 11% пунктов пропуска соответствует нормативным требованиям", - подчеркнул секретарь Совбеза.