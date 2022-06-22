Минобороны России передали партию минометов

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») в рамках гособоронзаказа передал Министерству обороны России партию минометов 2Б24 калибра 82 миллиметра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Конструкция миномета 2Б24 имеет целый ряд особенностей, выгодно отличающих его от мировых аналогов. Так, наружная часть нижней половины ствола имеет оребрение винтового профиля, которое служит радиатором и улучшает температурный режим ствола, что позволяет обеспечить требуемую скорострельность минами повышенного могущества», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности директора по производству предприятия Игоря Масленникова.

Он добавил, что конструкция опорной плиты 2Б24 позволяет вести круговую стрельбу с грунтов любого типа. Применение современных материалов позволило уменьшить массу миномета, а также повысить надежность, простоту и безопасность эксплуатации.

В пресс-службе добавили, что небольшая масса и возможность быстрой разборки миномета обеспечивает 2Б24 маневренность, а возможность транспортировать миномет силами расчета позволяет использовать его при ведении боя в труднодоступных местах.

Опытно-конструкторские работы по созданию миномета 2Б24 завершились в 2019 году. Масса миномета с прицелом и предохранителем составляет 45 килограммов. 2Б24 является развитием миномета 2Б14-1 «Поднос».

В мае телеканал «Звезда» сообщил, что в России началось производство боевого модуля 32В01 «Спица». Модуль с автоматической пушкой, пулеметом и гранатометом разработали специалисты ЦНИИ «Буревестник».