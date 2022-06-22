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Известия.ru

Ракетный комплекс «Сармат» начнет боевое дежурство с конца 2022 года

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Первый ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. Об этом 21 июня объявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, Россия будет и дальше развивать, и укреплять Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков.

«Мы будем и дальше развивать, и укреплять наши Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав», — отметил он.

11 июня командующий Ракетными войсками стратегического назначения России (РВСН) Сергей Каракаев сравнил ракеты «Сармат» и «Воевода». По его словам, защищенность от систем противоракетной обороны межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в 1,5 раза выше, чем у ракеты «Воевода» за счет короткого активного участка траектории. Каракаев также рассказал, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения боевыми блоками «Авангард». Так, «Сармат» может нести несколько таких блоков.

3 июня генерал, командующий Северным командованием Пентагона Глен Дэвид Ванхерк заявил, что разработанные Россией новые виды вооружений могут нести угрозу для США. По мнению генерала, Россия — главная угроза, способность противостоять которой у армии США ослабевает.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. По его словам, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева.

По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс.

Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Сармат МБР
Компании
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Персоны
Путин Владимир
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