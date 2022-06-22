Embraer предложила ВВС Египта транспорт-заправщик KC-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 21 июня. Бразильская компания Embraer передала ВВС Египта предложение по поставке многоцелевого транспорта-заправщика KC-390 "Миллениум" в рамках соглашения, предусматривающего передачу (включая взаимозачет) некоторых технологий.

Как сообщает Defensa.com, в случае успеха, соглашение с Embraer может расстроить договоренность о закупке 12 военно-транспортных самолетов C-130J-30 "Супер Геркулес" американской Lockheed Martin (сделка была одобрена Госдепартаментом США в январе).

Embraer представила Каиру свое предложение после подписания Бразилией и Египтом соглашения о сотрудничестве и передаче военных технологий.

Как отмечается, KC-390, помимо конкурентоспособной стоимости, имеет более высокую грузоподъемность в 26 т по сравнению с 20 т у C-130J-30. Бразильский самолет способен выполнять дозаправку в воздухе и транспортировать 34 т топлива, а также взлетать и садиться на короткие неподготовленные взлетно-посадочные полосы.

Издание напоминает, что делегация бразильской оборонной промышленности в мае совершила турне на борту KC-390 по нескольким арабским странам, включая Египет и Марокко, в ходе которого была обсуждена возможность подписания соглашений в военной сфере.

На данный момент Марокко, Тунис, Алжир и Египет уже закупили или планируют обновление устаревшего парка военно-транспортных самолетов путем покупки новых C-130J "Супер Геркулес". Бразильская компания Embraer параллельно ведет переговоры со всеми этими странами.