Войти
ЦАМТО

Embraer предложила ВВС Египта транспорт-заправщик KC-390 "Миллениум"

377
0
0
KC-390
KC-390.
Источник изображения: forum.militaryparitet.com

ЦАМТО, 21 июня. Бразильская компания Embraer передала ВВС Египта предложение по поставке многоцелевого транспорта-заправщика KC-390 "Миллениум" в рамках соглашения, предусматривающего передачу (включая взаимозачет) некоторых технологий.

Как сообщает Defensa.com, в случае успеха, соглашение с Embraer может расстроить договоренность о закупке 12 военно-транспортных самолетов C-130J-30 "Супер Геркулес" американской Lockheed Martin (сделка была одобрена Госдепартаментом США в январе).

Embraer представила Каиру свое предложение после подписания Бразилией и Египтом соглашения о сотрудничестве и передаче военных технологий.

Как отмечается, KC-390, помимо конкурентоспособной стоимости, имеет более высокую грузоподъемность в 26 т по сравнению с 20 т у C-130J-30. Бразильский самолет способен выполнять дозаправку в воздухе и транспортировать 34 т топлива, а также взлетать и садиться на короткие неподготовленные взлетно-посадочные полосы.

Издание напоминает, что делегация бразильской оборонной промышленности в мае совершила турне на борту KC-390 по нескольким арабским странам, включая Египет и Марокко, в ходе которого была обсуждена возможность подписания соглашений в военной сфере.

На данный момент Марокко, Тунис, Алжир и Египет уже закупили или планируют обновление устаревшего парка военно-транспортных самолетов путем покупки новых C-130J "Супер Геркулес". Бразильская компания Embraer параллельно ведет переговоры со всеми этими странами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Бразилия
Египет
Марокко
США
Тунис
Продукция
C-130
KC-390
Компании
Embraer
Lockheed-Martin
Похожие новости
11.12.2013
Африка выбирает милитаризацию
13.11.2013
Производство военной авиации будет сокращаться
16.01.2012
Война НАТО в Ливии: анализ, уроки
11.08.2010
Невоенный Фарнборо
28.07.2010
Не за покупками
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 09:35
  • 27967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.06 09:26
  • 1
В России сравнили характеристики Ту-214 и Boeing
  • 22.06 09:25
  • 2
В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929
  • 22.06 09:21
  • 4
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 22.06 04:56
  • 155
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с РФ
  • 22.06 03:07
  • 223
Космонавтика Илона Маска
  • 22.06 02:27
  • 60
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.06 20:45
  • 27
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 21.06 18:26
  • 31
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 21.06 18:13
  • 14
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 21.06 16:20
  • 0
Реализация программы капитального ремонта на обслуживаемых объектах ФГУБ «ЦЖКУ» Минобороны России
  • 21.06 15:22
  • 1
Celera 500L — самый эффективный пассажирский самолет в мире
  • 21.06 15:03
  • 2
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 14:57
  • 1
«Многие самолеты не могут подняться в воздух»: Счетная палата США опубликовала отчет о состоянии авиации ВВС и ВМС
  • 21.06 14:52
  • 1
"Безопасный город" на границе с Украиной. Что это такое?