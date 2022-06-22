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Военное обозрение

В китайской прессе: Никакое американское оружие не позволит Тайваню сдержать Вооружённые силы КНР

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Источник изображения: topwar.ru

Никакое американское оружие не позволит Тайваню сдержать Вооруженные силы КНР. Разница между военными потенциалами острова и материкового Китая слишком велик, чтобы даже думать о каком-либо сдерживании НОАК.

Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в китайской газете Global Times.

Журналисты КНР так прокомментировали информацию о начале переговоров по военной безопасности на высшем уровне между представителями США и тайваньскими властями, известных как «переговоры в Монтеррее». Согласно сообщениям японских СМИ, ожидается, что Вашингтон предоставит острову оружие для создания «асимметричного потенциала». По данным издания Nikkei, США подготовили список военных закупок для тайваньских властей, включая противокорабельные ракеты, системы противовоздушной обороны и средства раннего предупреждения.

Китайские аналитики отметили, что Вооруженным силам Тайваня не стоит даже думать о сдерживании военных операций Народно-освободительной армии Китая (НОАК) независимо от того, какое американское оружие они получат. По мнению экспертов, высказанному в китайской прессе, так называемое «асимметричное» вооружение, которое Соединенные Штаты намерены поставить на остров, бесполезно ввиду абсолютного превосходства НОАК.

Источник изображения: topwar.ru

Китайский эксперт Вэй Дуньсу считает, что Соединенные Штаты поставляют Тайваню устаревшее оружие. Такие поставки позволяют им его утилизировать, хорошо при этом зарабатывая.

В частности, даже модернизированные F-16 не позволят Тайваню помешать ВВС НОАК завоевать господство в воздухе. А поставлять более совершенные F-35 американцы опасаются. Они считают, как утверждает Вэй Дуньсу, что с их помощью тайваньские военные могли бы спровоцировать Пекин на вооруженный конфликт.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
F-35
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