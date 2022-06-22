На процессорах Baikal-M реализовали постквантовую криптографию

Российский разработчик продуктов кибербезопасности на основе постквантовой криптографии QApp завершил пилотный проект по демонстрации работы библиотеки постквантовых алгоритмов на устройствах, использующих отечественные процессоры компании «Байкал электроникс».

Результат проекта показал совместимость постквантового решения с процессорами Baikal-M архитектуры ARM, что в будущем позволит повысить устойчивость к кибератакам конечных решений, в том числе с применением как существующих классических, так и активно развивающихся квантовых компьютеров. Результаты работы были представлены на Петербургском международном экономическом форуме на стенде Территории инноваций.

Основное преимущество постквантовой криптографии – быстрая интеграция при высоком уровне защиты. Несмотря на то, что сегодня квантовые компьютеры не обладают достаточной мощностью для взлома классических алгоритмов шифрования, ученые и инженеры во всем мире уверены, что информация с жизненным циклом 5 и более лет, в том числе данные государственных информационных систем, коммерческая тайна, финансовые, персональные и медицинские данные, нуждаются в защите уже сегодня.

В ходе пилотного проекта специалисты адаптировали библиотеку постквантовых алгоритмов отечественной реализации PQLR SDK для работы с процессором Baikal-M и сравнили производительность данных алгоритмов с процессорами других разработчиков. Результаты подтвердили высокую производительность квантово-устойчивых алгоритмов и возможность быстрой поддержки новых вычислительных архитектур в продуктах QApp.

«В 2022 г. вместе с нарастающей потребностью в микрокомпонентах возрос и запрос на защиту данных на конечных устройствах. Мы приняли решение запустить данный проект, поскольку поддержка отечественных вычислительных устройств и программного обеспечения является приоритетным направлением для развития продуктов Qapp, а постквантовая криптография обеспечивает максимально высокий уровень защиты информации. Подобные кейсы практически отсутствуют на российском рынке, однако именно они наглядно демонстрируют высокий показатель готовности российского аппаратного и программного обеспечения к интеграции передовых технологий в индустриальную. Мы реализовали действительно уникальный для российского ИТ-рынка пилотный проект, создав серьезный научно-технологических задел на пути перехода информационных систем государства и бизнеса на квантово-устойчивые решения», — отметил Антон Гугля, руководитель проекта QApp.

По завершении проекта QApp получили сертификат совместимости своего решения с устройствами на процессорах Bakal-M: персональными компьютерами, серверными решениями, промышленными системами и сетевым оборудованием.

QApp — компания-разработчик комплексных решений кибербезопасности на основе квантово-устойчивых алгоритмов шифрования. QApp является спин-оффом Российского квантового центра, резидентом Киберкластера «Сколково». QApp в партнерстве с компанией QRate разрабатывает продукты и оказывает широкий спектр услуг по переходу на квантово-устойчивые решения информационных систем различной сложности. Продукты компании QApp уже проходят пилотирование с такими компаниями как Газпромбанк, S-Terra и др.