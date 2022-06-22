Ректор Сколтеха: Россия не может ликвидировать огромное отставание в микроэлектронике

По его мнению, в такой ситуации нужно поступать наоборот: не надо пытаться делать всю микроэлектронику.

Ректор Сколтеха Александр Кулешов принял участие в сессии «Искусственный интеллект: кадры, технологии, перспективы» в рамках деловой программы 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Участники дискуссии поговорили о развитии искусственного интеллекта, новых нишах для внедрения российских разработок, мерах поддержки ИТ-отрасли государством, а также о привлечении лучших кадров и создании комфортных условий для них.

«В науке иногда так бывает, что сначала мы получаем экспериментальные данные, и только потом приходит теория, которая всё объясняет. Так же и с искусственным интеллектом – долгое время это был таинственный черный ящик, с которым у кого-то работы получались лучше, у кого-то хуже, а сейчас магический элемент отошёл и ИИ стал превращаться в точную науку», – сказал Александр Кулешов в обсуждении дальнейшего развития области.

Кулешов подчеркнул, что в настоящее время внедрение искусственного интеллекта повсеместно, а для института приоритетным является совместное использование компонентов триады – ИИ, 5G и MEC (Multi-access Edge Computing). Данное взаимодействие связанных между собой технологий реализуется в пилотной зоне 5G Сколтеха. На территории института также развернута первая в России площадка для тестирования возможностей MEC. По мнению Кулешова, в наше время не существует областей знаний, в которых искусственный интеллект не мог бы привести к серьёзным результатам.

Обсуждение затронуло тему кадрового дефицита и обеспечения сферы разработки лучшими сотрудниками. «Это, безусловно, тяжелая проблема. Мы в год выпускаем около 140-150 специалистов в области искусственного интеллекта и готовим их хорошо. Настолько хорошо, что они с лёгкостью устраиваются в западные компании, а зарплаты там сильно превосходят наши, казалось бы, сильно высокие зарплаты айтишников. Мы в Сколтехе считаем, что молодёжи надо заранее показывать перспективу, дать возможность развивать свои проекты. Так мы сможем остановить этот отток специалистов», – считает Александр Кулешов.

Кулешов отметил, что на ведущих мировых конференциях класса A* на постоянной основе печатают публикации всего 20 человек из России, и это те самые люди, которые должны обучать студентов. «Нужно стараться таких специалистов привлекать в Россию. Это тяжело, но не невозможно», – заключил ректор Сколтеха.

На сессии ПМЭФ «Новый рост», которую модерировал Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, Кулешов также прокомментировал возможности развития российских технологий и их экспорта на мировые рынки в сложившейся ситуации:

«Я совершенно не теряю разумного оптимизма, но, мне кажется, нужно правильно ставить цели. У нас до сих пор цель ставится в процентах импортозамещения. Например, если 99% я могу делать сам, а 1% я должен купить. Какая разница: продукта у меня всё равно нет? В основу положены неправильные критерии. Нам нужно анализировать, сколько технологических цепочек до последнего продукта мы можем делать самостоятельно. И вот в этом смысле очень важно находить те недостающие компоненты, которые мы сейчас не создаём, и делать их самим. На это нужно ориентироваться», – заявил Кулешов.

Ректор Сколтеха отметил, что Россия не может ликвидировать то огромное отставание, которое возникло, например, в микроэлектронике. По его мнению, в такой ситуации нужно поступать наоборот: «Не надо пытаться делать всю микроэлектронику. Мы понимаем, что сейчас нам нужны базовые станции. В этих базовых станциях, если даже они полностью сделаны из импортных элементов, есть два-три критических элемента, которые мы не можем купить в «дружественных» странах, поэтому их-то и нужно делать. Сначала нужно понять, что абсолютно необходимо, и после этого попытаться это сделать».

Шувалов, со своей стороны, заметил, что на базе Сколтеха созданы первоклассные, лаборатории мирового уровня, которые предлагают технологии, патенты для промышленного производства и поставляют разработки международным гигантам. Председатель ВЭБ.РФ поинтересовался у ректора института о перспективах для технологических разработок. В ответ Кулешов подчеркнул, что он надеется на то, что текущие условия изменят парадигму государственного управления, относящуюся к технологическому суверенитету. «Не нужно стремиться всё производить самим – это невозможно. Нужно выделить ключевые точки», – сказал Кулешов.