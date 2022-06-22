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Китай успешно провел испытания в воздухе для первого беспилотного транспортного самолёта

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TP500
TP500.
Источник изображения: kod.ru

По сообщениям сетевых источников, в Китае прошли первые лётные испытания транспортного беспилотного летательного аппарата TP500. Разработкой самолёта занимались специалисты Первого авиационного института Китая.

Аппарат находился в воздухе 27 минут и в течение всего полета функционировал без сбоев. Разработанный первым авиационным институтом AVIC. Отмечается, что TP500 — первый крупный грузовой беспилотник, который разработан в соответствии со всеми требованиями и стандартами гражданской авиации Китая.

Он позволяет перевозить до 500 килограмм полезной нагрузки на расстояние до 1800 километров, прошел первые летные испытания. В рамках этих испытаний, аппарат поднялся в воздух на 27 минут и выполнил всю программу полета. После чего испытания были признаны успешными.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
AVIC
Проекты
БПЛА
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