Рогозин оценил ситуацию с космическими двигателями у США

Только четыре двигателя РД-181 осталось у США, с их помощью можно запустить два грузовых космических корабля Cygnus, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Напоминаю, что Роскосмос в ответ на американские санкции прекратил поставку наших ракетных двигателей РД-180 и РД-181. На паре двигателей РД-181 летает американская ракета Antares ["Антарес"], которая является штатным средством выведения для грузового корабля Cygnus, который вчера дал неприятный сбой. У США в результате наших ответных санкций осталось всего четыре двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus", – написал Рогозин в Telegram-канале.

В госкорпорации считают, что США придется обратиться к России с просьбой о возобновлении поставок двигателей, если у них не получится адаптировать Cygnus к новому носителю.

"По сути США нужна адаптация корабля Cygnus под новый носитель, что займет несколько лет и потребует крупных финансовых средств, или им придется вернуться к России с просьбой о новых поставках двигателей", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Роскосмоса.

Ранее НАСА сообщило, что американский грузовой корабль Cygnus покинет МКС 23 июня. Перед этим он должен был скорректировать орбиту станции. Однако коррекция высоты орбиты МКС, которая должна была пройти вечером 20 июня, была прервана. Ошибку американского корабля пришлось исправлять Роскосмосу.

Вера Басилая