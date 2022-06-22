«Вертолеты России» повышают транспортную доступность Заполярья

Холдинг «Вертолеты России» передал заполярной авиакомпании «Норильск Авиа» два многоцелевых вертолета Ми-8АМТ. Для работы в северных широтах винтокрылые машины Улан-Удэнского авиационного завода выбраны в связи с надежностью, уникальными летно-техническими и эксплуатационными характеристиками. Вертолет подходит для использования в суровых климатических условиях, при температурах от –50 до 50 °C. Еще одно преимущество – возможность использования летательного аппарата при автономном базировании на необорудованных площадках.

Вертолеты предназначены как для коммерческих перевозок, так и для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации: на них выполняются санитарные рейсы и пассажирские перевозки в отдаленные населенные пункты. Также они обеспечивают доставку вахтовых бригад в отдаленные поселки и на месторождения, перевозку грузов и пассажиров.

Транспортные возможности Ми-8АМТ обеспечивают перевозку до 27 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

«Наши вертолеты очень востребованы в Арктической зоне – они зарекомендовали себя как машины, удобные для использования при экстремальных температурах, а благодаря возможности базирования на необорудованных площадках они практически незаменимы в работе с удаленными и труднодоступными территориями. Мы плодотворно сотрудничаем с авиакомпанией «Норильск Авиа» – с учетом новой поставки, парк винтокрылой техники авиакомпании обновился на шесть вертолетов Ми-8АМТ. До 2024 года планируется передать в «Норильск Авиа» еще четыре машины этого типа», – отметил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов.

Компания «Норильск Авиа» (входит в группу «Норникель») обновляет парк воздушных судов благодаря трехстороннему соглашению между «Норильск Авиа», холдингом «Вертолеты России» и «Газпромбанк Лизингом» – поставки воздушных судов осуществляются через «Газпромбанк Лизинг».