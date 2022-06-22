Как это работает. Блокчейн

Технология блокчейна на слуху последние несколько лет, в основном в связи с взрывным ростом интереса к криптовалюте. Однако ее возможности гораздо шире: это и промышленный сектор, и обработка персональных данных, и избирательное право, и многое другое. Например, на прошедшей недавно конференции ЦИПР-2022 Ростех представил блокчейн-платформу CELLS, на основе которой возможно создание российской альтернативы SWIFT для осуществления платежей в международных расчетах.

Разбираемся, что такое блокчейн и как с его помощью можно обеспечить независимость национальной финансовой политики.

Из цепи блока не выкинешь

Блокчейн – это новая технология передачи, обработки и хранения данных. В переводе с английского «блокчейн» означает цепочку из блоков. Эта цепочка выстроена по определенным правилам из последовательных звеньев-блоков, содержащих разнообразные данные.

Ключевой особенностью блокчейна является то, что эти звенья нельзя изменять после создания. Каждый такой блок содержит информацию не только о себе, но и зашифрованную служебную информацию о предыдущем блоке, которая называется хеш-суммой. Таким образом, все блоки неразрывно связаны между собой, и изменение любого блока невозможно – он просто не пройдет проверку системы.

Другое название блокчейна – распределенная база данных. Распределенная или децентрализованная значит, что данные хранятся не в одном месте или центре, а распределены между всеми участниками сети. Именно это распределение дает основные преимущества технологии: прозрачность, безопасность и неизменность.

Вся информация в системе блокчейна распределена между различными компьютерами и защищена криптографией высочайшего уровня. Любое изменение любой единицы информации в блокчейне фиксируется на всех компьютерах сети. Поэтому система так устойчива ко взломам: любому, кто хотел бы, например, дважды воспользоваться одной единицей криптовалюты, пришлось бы взламывать все компьютеры сети, в которых есть информация о конкретном блоке цепи. Кроме того, высокую защищенность в блокчейне обеспечивают специальные цифровые коды – уникальные криптографические ключи, с помощью которых участники подтверждают свои действия.

Сеть блокчейна поддерживается майнерами, владеющими специальными программами и мощными компьютерами. Они хранят копии блокчейна, проверяют и подтверждают транзакции. За свою работу майнеры получают награду в виде комиссии от участников транзакций, например криптовалюту.

За транзакции без посредников

Технология блокчейна содержит огромный потенциал для трансформации подхода к хранению и передаче данных. В интернете мы постоянно обмениваемся копиями, будь то письма, фотографии или другие файлы. Если вы пересылаете фото другу, оно не пропадает у вас. Но когда речь идет о финансах, акциях или, например, об интеллектуальной собственности, то здесь операция передачи должна работать иначе: у отправителя не должно остаться того, что было передано. Условный рубль должен перейти из одного кошелька в другой полностью, без остатка.

Для проведения и заверения подобных транзакций сегодня используются посредники – государство, банки и другие уполномоченные организации. Это огромный штат людей, большие мощности, бюрократия, траты времени и средств на комиссии. Эти организации обладают всей полнотой власти и оперируют масштабными массивами личных данных. Однако блокчейн бросает вызов сложившейся системе: с его приходом эта армия посредников просто перестает быть нужной.

Первые цифровые системы, подобные блокчейну, появились еще в 1980-е годы. Но заговорили о технологии только в 2008 году, когда некий Сатоси Накамото выложил в сеть манифест с описанием протокола для создания децентрализованной системы денежных расчетов. Так появилась уже известная всем первая криптовалюта на основе блокчейна – биткойн.

Блокчейн в государственных масштабах

Блокчейн позволяет передавать информацию быстрее, безопаснее и дешевле. Распределение данных снижает человеческий фактор, делает операции более прозрачными, увеличивает защищенность. Тем самым блокчейн закладывает новые возможности для самых разных процессов и может заменить собой множество посредников. Блокчейн выгодно использовать там, где требуется более доверительное взаимодействие, где децентрализация и высокий уровень автоматизации процессов приносят, скорее, пользу, а не вред.

Системы распределенных реестров могут применяться в различных областях. В финансах блокчейн дает ускорение платежей. В промышленности и бизнесе – упрощает заключение контрактов и взаиморасчеты, помогает бороться с контрафактом, организовать распределенное производство. В госуправлении блокчейн может добавить открытости, способствовать снижению коррупции. Наиболее перспективными здесь могут выступать сфера ЖКХ и маркировка товаров. И Россия здесь находится на передовой, так как цифровая трансформация экономики проводится на государственном уровне. Госкорпорация Ростех играет в этих процессах ключевую роль, выступая организатором и разработчиком блокчейн-систем.

В 2019 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика» Ростех совместно с партнерами разработал дорожную карту развития технологий распределенного реестра. В карте содержатся предложения по развитию блокчейна в финансовой сфере, в госуправлении, промышленности, ЖКХ, а также предполагаемые результаты внедрения предложений. В программе учтены образовательные проекты для подготовки специалистов, создание экспертных центров, научные работы по теме, создание отечественных платформ блокчейна, хранилищ баз данных и многое другое. В разработанной Ростехом программе заложено плотное взаимодействие бизнеса и государства, в том числе возможность частного финансирования государственных блокчейн-проектов.

Интегратором блокчейн-технологий полного цикла в контуре Ростеха является Новосибирский институт программных систем. Несмотря на новизну направления, в организации уже накоплен большой практический опыт реализации проектов на базе блокчейна для коммерческого и государственного использования. В частности, такие проекты, как антиконтрафактная система, платформа для грантовой поддержки НКО, платформа для стимулирования переработки отходов, распределенная система проведения тендеров и другие.

На форуме ЦИПР-2022 институт представил промышленную блокчейн-платформу CELLS и прикладные решения, разрабатываемые на ее основе. Одним из центральных элементов платформы является цифровая система для осуществления платежей в национальных валютах. В перспективе она позволит полностью отказаться от SWIFT − международной системы передачи финансовых сообщений между банками. Отключение российских банков от SWIFT сегодня является одним из методов санкционного давления на Россию, поэтому создание отечественной системы международных переводов в национальных валютах как никогда актуально. Блокчейн-платформа CELLS обеспечивает высокую скорость, безопасность и безотзывность транзакций. Кроме того, она может применяться для создания безопасных веб-приложений, разработки «цифрового паспорта», «цифрового ЖКХ» и других решений.