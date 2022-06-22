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ЦАМТО

Германия планирует приобрести дополнительные самолеты P-8A "Посейдон"

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Источник изображения: Фото: RAF Lossiemouth

ЦАМТО, 21 июня. Германия увеличит количество закупаемых в США самолетов базовой патрульной авиации нового поколения P-8A "Посейдон" в рамках увеличения расходов на национальную оборону.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на источники в ВМС Германии, в начале июня была одобрена покупка дополнительных самолетов за счет средств специального фонда объемом 100 млрд. евро (107 млрд. долл.), созданного для укрепления Вооруженных сил Германии.

По данным СМИ, на состоявшемся 1 июня заседании Бюджетного комитета парламента Германии было одобрено приобретение дополнительных самолетов БПА. Хотя количество этих самолетов не раскрывается, по данным немецких СМИ, к ранее приобретенным пяти P-8A "Посейдон" будут добавлены еще семь, что увеличит флот до 12 ед. Первые из пяти "Посейдонов" будут доставлены в Германию к концу октября 2024 года.

Ранее Министерство обороны Германии заявляло, что закупка первых пяти самолетов производилась в качестве временной меры до поставки в начале 2030-х гг. самолетов БПА, разработанных в рамках совместного с Францией проекта MAWS (Maritime Airborne Warfare System). Тем не менее, решение Германии закупить еще семь P-8A окончательно "ставит крест" на реализации этой франко-германской программы. Отказ от разработки европейского самолета БПА, вероятно, заставит и других потенциальных европейских заказчиков, включая Испанию и Грецию, сделать выбор в пользу приобретения американского самолета. Таким образом, переориентация Германии на закупку американских вооружений постепенно "хоронит" европейские компетенции.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2020 года Министерство обороны Германии объявило об отказе от планов модернизации имеющихся самолетов БПА P-3C "Орион" и проведении исследования рынка для оценки других доступных платформ.

В качестве возможных вариантов рассматривались C-295 "Персудер" компании Airbus, RAS-72 "Си Игл" (вариант модификации ATR-72 компании Rheinland Air Service GmbH), а также P-8A "Посейдон".

В свою очередь, в начале 2021 года Министерство вооруженных сил Франции предложило поставить ВМС Германии для замены P-3C четыре морских патрульных самолета "Атлантик-2" из состава своих ВМС, однако ВС Германии признали покупку P-8A "Посейдон" более оптимальным решением.

В марте 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также другого связанного оборудования и услуг на сумму до 1,77 млрд. долл.

В июне 2021 года корпорация Boeing объявила о подписании Министерством обороны Германии письма с предложением и принятием предложения о поставке пяти самолетов P-8A "Посейдон" в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Таким образом, Германия стала восьмым заказчиком данного самолета, присоединившись к США, Австралии, Индии, Великобритании, Норвегии, Республике Корея и Новой Зеландии.

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