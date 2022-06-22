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«ЗиО-Подольск» изготовил первый модуль испарителя для Белоярской АЭС

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Модуль испарителя парогенератора ПГН-200М
Модуль испарителя парогенератора ПГН-200М.
Источник изображения: soyuzmash.ru

АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») изготовил и подготовил к отгрузке первый модуль испарителя парогенератора ПГН-200М. Оборудование предназначено для модернизации третьего энергоблока Белоярской АЭС с целью продления ресурса работы реакторной установки БН-600 до 60 лет.

Модуль представляет собой вертикальный прямотрубный конвективный теплообменник с сильфонным компенсатором на корпусе. Испаритель изготавливается из легированной стали. Вес аппарата 20 тонн, длина – 17 м, диаметр – 1 м. Всего для третьего блока Белоярской АЭС заводом будет изготовлен 21 модуль.

Модули испарителей для реакторных установок на быстрых нейтронах БН-600 включают в себя трубный пучок теплообменных толстостенных труб, закрепленных в трубной доске толщиной 270 мм. С целью обеспечения качества, определенного конструкторской документацией, в процессе изготовления претерпела существенные изменения технология заделки «труба – трубная доска». Ранее закрепление труб в трубных решетках проводилось с использованием импульсных источников энергии. Сейчас применяется комбинированная гидрораздача – высоконапорной струёй жидкости давлением до 600 МПа с механической вальцовкой труб.

«Реализация технологии с использованием процесса гидрораздачи включала решение проблемы по созданию сверх высокого давления в трубе при раздаче внутри отверстия трубной доски. Была разработана и применена специальная конструкцию зондов с уплотнениями, которые помещаются внутрь трубы и через них специальной установкой для гидравлической раздачи нагнетается вода под давлением до 500 Мпа, – поясняет Виктор Винников, начальник научно-технического центра проблемной технологии АО «ЗиО-Подольск». – Отработка и внедрение технологии позволили обеспечить высокое качество изготовления оборудования, благодаря чему удалось выполнить жесткие требований графика исполнения ответственного заказа».

«ЗиО-Подольск» – единственный в стране изготовитель модулей парогенераторов для реакторов на быстрых нейтронах. Впервые данное оборудование было изготовлено заводом в период строительства третьего блока Белоярской АЭС.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания сменного комплекта модулей для парогенераторов РУ БН-600 – от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Главным конструктором выступает АО «ОКБ Гидропресс».

Союз машиностроителей России

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Страны
Россия
Компании
Росатом
СМР
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