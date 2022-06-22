Российские военнослужащие отработали огневой налет в горах Таджикистана

Кроме этого, военнослужащие отработали нормативы по смене огневых позиций и подготовке к ведению огня при применении условным противником оружия массового поражения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Артиллеристы 201-й российской военной базы в Таджикистане разгромили мобильные группы условного противника, выполнив огневой налет в горной местности. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

"В ходе занятий по боевой подготовке расчеты артиллерийских самоходных орудий 2С3 "Акация" и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили огневые задачи по блокированию наступающего условного противника. В результате артиллеристы поразили полноразмерные мишени, имитирующие боевую технику и огневые средства условного противника на расстоянии от трех до 10 км", - говорится в сообщении.

Кроме этого, военнослужащие отработали нормативы по смене огневых позиций и подготовке к ведению огня при применении условным противником оружия массового поражения. В пресс-службе уточнили, что на командно-наблюдательных пунктах военнослужащие провели разведку целей с использованием современных лазерных приборов разведки ЛПР-3. Это позволило увеличить эффективность огневого поражения целей и оперативность корректировки огня.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.