Украинская ПВО не в состоянии перехватить ракету "Искандера"

Минобороны: "Искандер" не виден для украинской ПВО из-за специальной маскировки

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут перехватить ракету оперативно-тактического комплекса "Искандер", она не "видна" для спутников и дронов, заявил начальник расчёта данного комплекса Роман в видео, представленном во вторник Минобороны РФ.

"Нашим подразделением выполняются боевые задачи успешно, точно и в срок. Ракетный комплекс "Искандер" оперативен, мобилен, быстр и точен. Ракеты попадают точно в цель. Для ПВО противника наши ракеты остаются незамеченными. На самоходных пусковых установках стоят самые новые образцы маскировки. Поэтому для беспилотных летательных аппаратов, в также спутников мы остаемся незамеченными", - рассказал Роман.

Российское военное ведомство также продемонстрировало кадры боевого применения "Искандеров" с пуском крылатой ракеты в ходе военной спецоперации на Украине.

Как отметили в Минобороны, "Искандер" трудно обнаружить из-за маскировки комплекса, которая является не просто камуфляжем – её материал пропитан специальным химическим составом, который нейтрализует радиоволны от украинских локаторов, делая ОТРК "невидимым".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.