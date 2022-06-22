В США заканчивается запас российских ракетных двигателей РД-181, используемых на ракетах Antares

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Полеты американских грузовых кораблей Cygnus к МКС могут прерваться на неопределенное время по причине заканчивающихся у США запасов российских ракетных двигателей РД-181. Данные двигатели используются на ракетах Antares, являющихся штатными носителями грузовых кораблей Cygnus.

Как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, у США осталось всего четыре двигателя РД-181, их хватит на два запуска ракет Antares. Что дальше намерены предпринимать в США неизвестно, поставки российских ракетных двигателей американцам прекращены в рамках ответных санкций. Об этом было объявлено в начале марта этого года. Кроме того, прекращения поставок, Россия прекратила и обслуживание уже поставленных двигателей. Речь идет о РД-180, используемых на американских ракетах Atlas-5 и РД-181, используемых в первой ступени ракет Antares.

У США в результате наших ответных санкций осталось всего 4 двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus

- заявил Рогозин.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что выход у США из данной ситуации есть, им нужно просто адаптировать грузовой корабль Cygnus к другому носителю. Спустя несколько лет и больших финансовых затрат этот вопрос будет решен. Другой вариант - пытаться договориться с Россией о поставках двигателей.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не смогли скорректировать высоту орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля Cygnus, пристыкованного к станции. Причину в NASA пока не назвали. Коррекция орбиты МКС, проводимая американским грузовым кораблем Cygnus в понедельник, 20 июня, была прервана по неназванной причине. Будут ли продолжены попытки поднять станцию пока неизвестно, американский "грузовик" должен покинуть МКС в четверг, 23 июня.