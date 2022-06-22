Словения передала Украине партию боевых машин пехоты М-80А югославского производства

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Украинская армия пополнилась боевыми машинами М-80А югославского производства. Партию БМП Киеву передала Словения, причем произошло это еще в мае или в начале июня. Об поставке бронетехники сообщил министр обороны Словении Марьян Сарек.

Словенский министр обороны прокомментировал звучащие из Киева требования предоставить как можно больше оружия, заявив, что Словения исчерпала свои возможности по оказанию военной помощи, передав ВСУ все, что могла. По словам Сарека, на Украину были отправлены автоматы Калашникова, защитные каски, бронежилеты и 35 БМП М-80А, снятых с хранения.

Как подчеркнул министр, Словения в дальнейшем может предоставить Украине помощь в разминировании территории, а также обучении украинских военных.

О том, что Словения намерена безвозмездно передать Украине партию югославских БМП М-80А, сообщалось еще в мае этого года. Данная бронетехника уже не использовалась словенской армией и находилась на длительном хранении. Причем утверждается, что Киев вел переговоры с Любляной о возможной закупке данных боевых машин пехоты.

Боевая машина пехоты М-80А была разработана в Югославии и принята на вооружение в 1982 году. Серийно производилась на предприятии ФАМОС в Храснице (Босния и Герцеговина) до 1991 года, всего было изготовлено около 900 единиц. Хотя М-80А сравнивают с советской БМП-1, она имеет оригинальную конструкцию и ближе к французской AMX-10P, от которой позаимствовала множество элементов. БМП имеет пять катков, тогда как советская БМП-1 шесть. В базовой версии вооружалась 20-мм автоматической пушкой, в дальнейшем калибр нарастили до 30 мм.