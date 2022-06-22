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ЦАМТО

Дания отложила срок вывода из эксплуатации истребителей F-16 из-за спецоперации на Украине

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Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании.
Источник изображения: © Flickr / DVIDSHUB

ЦАМТО, 21 июня. Дания на три года отложила срок вывода из эксплуатации ВВС страны истребителей F-16 (ранее F-16 планировалось вывести из эксплуатации в 2024 году).

При этом новые самолеты F-35 будут вводиться в вооруженные силы поэтапно, цитирует "РИА Новости" заявление министра обороны королевства Мортена Бедскова.

По словам главы Минобороны, причина такого решения связана с тем, что "ситуация с политикой безопасности в Европе" резко изменилась".

"Защита территории НАТО на Востоке занимает более важное место, чем когда-либо в последнее время. Поэтому мы расширяем эксплуатационные возможности F-16, в то время как новые самолеты F-35 вводятся в эксплуатацию поэтапно", – сообщил министр.

По мнению М.Бедскова, начало спецоперации РФ на Украине "изменило Европу и угрозы, с которыми она сталкивается".

Как отмечает датский телеканал TV2, в течение 2024 года Дания планировала вывести из эксплуатации 43 истребителя F-16 и начать их замену на новые F-35, но старые истребители теперь останутся на вооружении до 2027 года. Отмечается, что продолжение эксплуатации упомянутых истребителей обойдется датской казне в 153,7 млн. долл.

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Дания
Россия
Украина
Продукция
F-16
F-35
Проекты
NATO
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