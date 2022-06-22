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ЦАМТО

ВВС Нидерландов приобретут самолеты C-390M компании Embraer

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Источник изображения: Фото: embraer

ЦАМТО, 21 июня. Госсекретарь по вопросам обороны Нидерландов Кристоф ван дер Маат 16 июня уведомил Палату представителей о намерении приобрести самолеты военно-транспортной авиации C-390M бразильской компании Embraer.

Нидерланды стали третьей европейской страной, которая приобретает данный самолет. Ранее его закупили Венгрия и Португалия. Планируется, что Embraer поставит пять С-390 в Нидерланды, начиная с 2026 года. Эти самолеты заменят четыре устаревшие C-130H, срок эксплуатации которых истекает.

Первоначально предполагалось, что самолеты "Геркулес" будут состоять на вооружении как минимум до 2031 года. Однако из-за различных дефектов в 2020 году было принято решение об их досрочной замене. Кроме того, если первоначально предполагалось приобрести 4 новых самолета, то из-за возросших потребностей теперь количество закупаемых машин возросло до 5 ед.

По информации Министерства обороны Нидерландов, решение о приобретении C-390M было принято по результатам сравнительной оценки с C-130J "Геркулес" корпорации Lockheed Martin. Как заявлено, доступность С-390М выше, он лучше соответствует ряду тактико-технических требований и требует меньше обслуживания.

Согласно результатам оценки, четыре C-390M смогут выполнить ранее выдвигавшееся требование о налете в 2400 летных часов по сравнению с пятью C-130J. Однако в связи с возросшими потребностями будет приобретен пятый C-390M. Как предполагается, C-390M также будут использоваться в интересах Европейского транспортного авиационного командования (ETAK – European Air Transport Command).

Минобороны Нидерландов оценивает программу приобретения C-390M в 1,0-2,5 млрд. евро (1,0-2,6 млрд. долл.).

Как предполагается, самолеты C-390M Нидерландов не будут оснащены функцией дозаправки в воздухе, поскольку эти задачи в интересах ВВС Нидерландов будет выполнять Многонациональный флот транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet).

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Нидерланды
Португалия
Продукция
C-130
Компании
Embraer
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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