В Хабаровском крае опробовали новые ракетные системы "Триумф"

ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Военнослужащие объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае опробовали в действии на учениях новые зенитные ракетные системы (ЗРС) "Триумф", сообщает пресс-служба округа.

"В Хабаровском крае военнослужащие объединения ВВС и ПВО ВВО провели тренировку по ПВО на новых ЗРС С-400 "Триумф"...После получения учебного сигнала о нарушении воздушной границы самолетом условного противника расчетами были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации, расчету курса цели", — говорится в сообщении.

Кроме того, в обязательную программу учений вошли электронные пуски ракет, в результате которых самолет разведчик условного противника был уничтожен при входе в зону поражения ЗРС.

Отмечается, что воинская часть объединения ВВС и ПВО округа, дислоцированная под Хабаровском, перевооружена на новые системы "Триумф" более двух лет назад.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение в апреле 2007 года. Дальнейшим развитием ЗРС С-400 стало создание ЗРС С-500 "Прометей", которые начали поступать в ВС России в сентябре 2021 года.