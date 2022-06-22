Без собаки как без рук: кто и как отмечает День кинолога

День кинолога отмечается в России 21 июня. Какой повод был выбран для праздника и что может стать подарком человеку этой профессии, узнаете из материала радио Sputnik.

Кто, когда и почему отмечает День кинолога

Если кто-то до сих пор не в курсе, то кинологи – это специалисты по воспитанию и разведению собак. Соответственно, кинология – это наука о лучших друзьях человека. Для того, чтобы отметить ее важность и поздравить профессиональных собаководов и дрессировщиков, в России было выбрано 21 июня. На этот счет есть приказ МВД от 18 июня 2004 года. Стало быть, праздник это ведомственный, а не государственный и его полное название – День кинологических подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации или День кинолога. Хотя собаки широко применяются не только в правоохранительных и силовых структурах, но и, например, в социальной работе, и даже в медицине.

Двухмесячный щенок новошотландского ретривера по имени Руби начал работу в кинологическом подразделении службы безопасности международного аэропорта Симферополя Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Так вот, 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак. Фактически же четвероногих помощников начали использовать в органах еще за три года до того. Вряд ли это было отечественным ноу-хау, ведь еще в повести Артура Конан-Дойля "Знак четырех", вышедшей в 1890 году, описывалось, как Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону помогал выслеживать преступников пес Тоби – "маленький уродец, длинношерстный и длинноухий, помесь спаниеля и шотландской ищейки. Он был коричневый с белым, и у него была смешная, неуклюжая походка вперевалочку".

Как видим, стражи порядка ценили четвероногих помощников – в Российской империи к 1915 году они прочно заняли свое место на полицейской службе – помогали при задержаниях, патрулировании, конвоировании и охране разных объектов.

Первая собака породы вельш-корги пемброк на службе в российской полиции Источник изображения: © Фото : страница "Рыжий Полицейский" в Instagram

При советской власти число ведомств, которые использовали собак стало расти, помимо НКВД школы-питомники появляются у погранвойск, военизированной охраны и в наркомате путей сообщения. К сожалению, четвероногим пришлось и повоевать. В конфликте на Халхин-Голе они выполняли сторожевые и связные задачи, в Финской войне обнаруживали снайперов.

В годы Великой Отечественной войны собаки очень широко применялись на фронте для эвакуации раненых, поиска мин, прокладывания линий связи, борьбы с бронетехникой и охраны важных объектов. В 2013 году на Поклонной горе был открыт бронзовый памятник немецкой овчарке с сумкой для медикаментов на спине и лапами, лежащими на разорванных танковых гусеницах.

Сейчас в структурах МВД России служат десятки тысяч собак и специалистов-кинологов, они участвуют в раскрытии преступлений, в том числе обнаруживают сотни килограммов взрывчатки и наркотиков и помогают разыскивать преступников по горячим следам. В среднем с участием одной собаки раскрывается более десятка преступлений в год.

Кинологи МВД ЛНР в Волчанске Харьковской области Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

В МЧС собаки с кинологами работают при ликвидации последствий катастроф, в том числе и за рубежом, – находят людей под завалами, а также ищут потерявшихся. В последнем случае одно животное может заменить поисковую группу из 10 человек.

Традиции праздника

Традиционно в праздник проходят награждения, дни открытых дверей, экскурсии и показательные выступления.

О профессии

Первые свидетельства приручения волков человеком относятся к доисторической древности и насчитывают 26 тысяч лет. Древнегреческие и древнеримские ученые посвящали собаководству целые трактаты и даже поэтические произведения. Выводить породы умели уже задолго до нашей эры – ассирийцы специализировались на боевых псах, кочевые народы – на пастушьих разновидностях, а эллины – на декоративных. Но в своем современном понимании кинология сложилась только в XIX веке. Она тесно связана с такими науками и отраслями знания как биология, физиология животных и зоопсихология.

Двухмесячный щенок новошотландского ретривера по имени Руби начал работу в кинологическом подразделении службы безопасности международного аэропорта Симферополя Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Сейчас кинологов готовит много российских колледжей и вузов. Среди них: Дмитровский государственный политехнический колледж, Кинологический колледж при Академии им. Скрябина, Волгоградский аграрный университет, Челябинский государственный университет. Плюс учебные заведения пограничной службы, Нацгвардии и МВД.

Кинологи работают в полиции, ФСБ, ФСИН, МЧС и прочих силовых структурах, в различных школах и центрах по подготовке служебных и охотничьих собак, а также в сферах социальной и медицинской реабилитации. Канистерапия может быть показана людям с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна.

Что подарить

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Интересные факты

Обучить находить наркотики собаку можно за три месяца. Как правило поначалу натаскивают на несколько основных видов зелья. Для этого используют не реальные вещества, а субстанции с одним лишь только запахом дурмана, их поставляют специализированные организации.

Обучение поиску взрывчатки строится по такому же принципу, при необходимости список веществ, которые собака может находить, расширяют по ходу службы.

После обучения собаки сдают экзамены, не прошедшие испытание отбраковываются, о таких животных должны заботиться соответствующие структуры, в которых животные воспитывались.

Кинологический центр УВД на Московском метрополитене Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Чаще всего кинолог в правоохранительных ведомствах берет на воспитание собаку еще щенком и работает с ней всю ее профессиональную карьеру, таких питомцев у одного человека может быть несколько. Также собак готовят для отправки на службу в другие регионы.

Кинологи-силовики могут выбирать себе подопечных на обычных сайтах объявлений, при этом ориентируются на родословную и качества родителей щенка. Другие пути: от заводчиков, из кинологических клубов или из собственных питомников. Будущих служебных собак тестируют более чем по десяти показателям.

Обучение строится по принципу вознаграждения лакомством или в игровой форме.

Сотрудник полиции со служебной собакой в центре кинологической службы Источник изображения: © РИА Новости / Антон Вергун

Срок службы собак в правоохранительных органах ограничен 8-10 годами. После этого для четвероногих подыскивают новых хозяев, в том числе среди сотрудников, или отдают в специальный приют. За дальнейшей судьбой животных стараются следить. Говорят, что собак-ветеранов охотно разбирают из-за их подготовки.

Собака может взять след по запаху через сутки-двое после исчезновения его источника.

Перед заступлением на дежурство полицейских собак должны выгуливать, вычесывать и показывать ветеринару.

Универсальной породой кинологи считают немецкую овчарку.

Кинологический центр УВД на Московском метрополитене Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Среди других популярных служебных пород: ротвейлер, лабрадор, бельгийская овчарка, среднеазиатская овчарка, спаниель и ризеншнауцер.

Представителей декоративных пород на службу не берут.

Собаки-поводыри разучивают несколько основных маршрутов своего владельца и учатся понимать, куда ему нужно. Такое животное может знать больше десятка маршрутов.

Подготовка поводырей длится год. Таких животных обучают в двух учреждениях в Московской области и в одном в Санкт-Петербурге. По окончании курса собака сдает экзамен вместе с дрессировщиком, который играет роль незрячего.

Специальные курсы по обращению с собаками-поводырями проходят и их будущие владельцы, они сдают экзамен вместе с четвероногим спутником. Де-юре животное передается в аренду (безвозмездно) по специальному договору.

Часть расходов на содержание собаки-поводыря компенсируется государством.