Торпедное оружие ВМС Китая.

Торпедное оружие китайского производства начало свою историю с изделия под обозначением "Рыба-1", которое являлось копией советской торпеды 53-38.

Опытно-конструкторские работы (ОКР) начались в феврале 1962 г., однако отсутствие необходимых специалистов привело к затягиванию разработки торпеды. С одной стороны, разрыв военно-технических контактов с СССР привел к серьезному отставанию ОПК КНР в разработках торпедного вооружения, а с другой — стал поводом к формированию собственной конструкторской и инженерной школы.

Торпедное оружие Китая. Изделие"Рыба-1"

В ходе испытаний, которые начались в марте 1970 г., было использовано около 104 прототипов торпеды. В сентябре 1971 г. изделию присвоили обозначение "Рыба-1". Новый образец торпедного оружия имел длину 7,8 м, калибр 533 мм, и массу 2000 кг. Масса БЧ составила 400 кг. Максимальная дальность пуска равнялась 9 км, тогда как максимальная скорость достигала 50 узлов. Данная торпеда позволяла поражать цели с минимальным отклонением от курса.

Авиационная торпеда "Рыба-2"

Второй образец торпедного оружия китайского производства – это среднекалиберная авиационная торпеда "Рыба-2", которая является копией советской РАТ-52. Данная торпеда предназначена для применения с бомбардировщиков "Хун-5" и штурмовиков "Цян-5" в модификации торпедоносец.

Китайская авиационная торпеда "Рыба-2"

Боеприпас китайского производства имеет длину 3,89 м, калибр 450 мм, массу 627 кг, из которых на БЧ приходится 243 кг. Разработка данной торпеды началась еще в 1958 г., а первые испытания были проведены в районе ВМБ Люйшунь в 1960 г. Вместе с тем, в ходе последующих серий испытаний китайские специалисты были вынуждены решить множество технических проблем. Всего для отработки конструкции торпеды "Рыба-2" использовали около 70 прототипов. Обозначение боеприпасу было присвоено только в 1971 г.

По расчетам китайских оружейников для оправдания затрат на ОКР требовалось выпустить не менее 2000 торпед, однако в реальности было собрано и передано в авиационные части всего 200 ед. этого торпедного оружия. Выпуск торпеды "Рыба-2" прекратился в 1986 г.

Торпедное оружие. Изделие "Рыба-3"

В рамках первой попытки самостоятельной разработки тяжелой электрической торпеды для атомных подводных лодок (АПЛ) первого и второго поколения китайские конструкторы создали боеприпас под обозначением "Рыба-3". При длине 6,6 м и калибре 533 мм торпеда имела массу 1340 кг, из которых на БЧ отводилось 190 кг. Максимальная дальность пуска составляет 13 км, а глубина варьируется от 6 до 350 м.

Торпеда "Рыба-3" ВМС Китая

В дальнейшем китайские конструкторы модифицировали систему акустического наведения, которая обеспечила возможность перенацеливания. Фактически, китайским инженерам удалось создать универсальный образец торпедного оружия, позволяющий бороться как с надводными кораблями, так и с подводными лодками вероятного противника.

Обновленная версия торпеды получила обозначение "Рыба-3II" (также известна, как "Китайский осетр"). Испытания проходили в период с 1988 по 1997 гг. в акватории Южно-Китайского моря. На завершающем этапе экипаж АПЛ проекта "Хань" потопил судно-цель водоизмещением 1750 тонн.

Торпедное оружие. Торпеды "Рыба-4" и "Рыба-5"

Тяжелая электрическая торпеда "Рыба 4" разработана китайскими конструкторами на базе советской САЭТ-60 (Самонаводящаяся акустическая электрическая торпеда образца 1960 года), благодаря конструкторской документации и нескольким образцам, полученным из СССР. Опытно-конструкторская работа началась в 1973 г.

Морская торпеда "Рыба-4"

Решение технических вопросов заняло почти 10 лет в результате чего, серийное производство торпеды стартовало только в 1984 г. Было разработано две модификации, а именно "Рыба-4А" с пассивным акустическим наведением и "Рыба-4Б" с активно-пассивным наведением.

Торпеды "Рыба-4 А и Б" входят в номенклатуру вооружения дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проектов 033, 035, 039, 040, а также в комплект поставки экспортных ДЭПЛ проектов S20, S26 и МS.

В отношении тяжелой тепловой торпеды под обозначением "Рыба-5" известно, что она предназначена для вооружения АПЛ проекта 093Э, ДЭПЛ проекта 039 и последующих лодок.

Тепловая торпеда "Рыба-5"

Данный боеприпас оснащен более эффективной активно-пассивной акустической системой наведения. В основном данные торпеды поставляли на экспорт в ВМС иностранных государства, на вооружении которых находились лодки китайского производства.

Тактико-технические характеристики торпедного оружия ВМС Китая. Образцы «Рыба-4» и «Рыба-5»

Характеристика/модель Рыба-4 Рыба-5 Производственное обозначение H/YZQ-004 H/YZQ-005 Экспортное обозначение ЕТ-31 ЕТ-34 и ЕТ-36 Начало ОКР 1966 1980 Начало пр-ва 1982 Постановка на вооружение 1984 2000 Тип носителя ПЛ ПЛ Предназначение Противокорабельная Противолодочная Калибр (мм) 533 533 Длина (м) 7,74 7,8 Масса торпеды (кг) 1755 Масса БЧ (кг) 309 400 Скорость (уз) 30-40 До 50 Оптимальная дальность пуска (км) 6 Максимальная дальность пуска (км) 15 25 Средняя глубина пуска (м) 5-45 10-50 Максимальная глубина пуска (м) 150 200 Максимальная глубина цели (м) 300 500 Тип двигателя электрический тепловой Наведение Активное/пассивное акустическое + проводное Активное/пассивное акустическое + проводное Дальность обнаружения цели ГСН торпеды (м) 1200-1500 1300-1700

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По материалам китайского специализированного военно-технического издания «Корабельное знание»