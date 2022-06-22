Что означает НАТО без Турции

США не перережут натовскую пуповину, это должна сделать Турция

Членство Турции в НАТО вызывает все больше вопросов, пишет Cumhuriyet. На вопрос о том, какие преимущества Анкара увидела за 70 лет, нет ни одного удовлетворительного ответа, уверен автор. В то же время НАТО без Турции означает ряд преимуществ для Анкары. И вот каких.

Мехмет Али Гюллер

Всякий раз, когда мы подвергаем сомнению членство Турции в НАТО, перед нами возникает следующий аргумент: карта вето — большое преимущество в руках Турции, лучше быть в альянсе, чем вне его.

А на вопрос о том, какие преимущества мы увидели за 70 лет, нет ни одного удовлетворительного ответа!

Также есть некоторые тезисы, выдвигаемые в противовес. Например, существует следующая точка зрения: США собираются вышвырнуть Турцию из НАТО и поэтому чертят новую границу по оси Греция – Эгейское море – Крит – Южный Кипр – Израиль...

Новая граница НАТО

Относительно точки зрения, которую мы рассмотрим в статье, прежде всего заметим: конечно, в НАТО нет механизма исключения, но, если до этого дойдет, то, разумеется, США/НАТО найдут подходящий "закон" и способ.

Следовательно, давайте опустим техническую сторону данного тезиса и сосредоточимся на его сути.

Могут ли США начертить новую границу НАТО, оставив Турцию за бортом? Будет ли новой границей альянса линия Греция – Южный Кипр – Израиль?

Действительно, с заключением нового соглашения в сфере обороны США превратили Грецию чуть ли не в "американский гарнизон", сосредоточили военные силы повсюду, от Александруполиса до Крита. Штаты действительно склонны шаг за шагом смягчать и снимать санкции в отношении Южного Кипра. Штаты действительно предоставили Израилю постоянное представительство в штаб-квартире НАТО в 2016 году (к сожалению, с одобрения Партии справедливости и развития Турции).

Но означает ли все это "новую границу НАТО"?

Нежелательная картина для США

Давайте представим: от чего США придется отказаться в случае "новой границы НАТО"?

1) НАТО без Турции означает крах планов США относительно Черного моря и отказ от цели превратить Черное море в озеро НАТО. (Хотя США не могут добиться этого даже при НАТО с Турцией и пытаются использовать для этой цели украинский кризис.)

2) НАТО без Турции означает провал планов США относительно Кавказа, а также целей, касающихся Центральной Азии.

3) НАТО без Турции означает институционализацию российско-турецко-иранского сотрудничества и его переход к стратегическому партнерству.

4) НАТО без Турции означает, что Турция станет частью Большого евразийского партнерства.

5) НАТО без Турции означает интеграцию Турции в новый мир через ШОС и БРИКС.

6) НАТО без Турции означает утрату Соединенными Штатами способности принуждать Турцию к желаемой политике, угрожая распадом. Турция в Евразии будет обладать сильной военной мощью.

США хотят такой картины? Определенно нет.

Цель США — Турция, привязанная к Западу

Вспомним стратегию США в отношении Турции. Госсекретарь США Энтони Блинкен резюмировал ее в двух пунктах 9 июня 2021 года:

1) Турция должна оставаться привязанной к Западу.

2) Нужно сделать так, чтобы Турция солидаризировалась с США по некоторым критическим вопросам.

Вот почему США не представляют НАТО без Турции. США хотят иметь возможность по-прежнему удерживать Турцию на Западе через натовскую пуповину и контролировать Анкару.

В этой связи мы должны проводить реалистичную политику, а не предаваться иллюзиям в духе "США вышвырнут Турцию из НАТО" или "США чертят новую границу НАТО без Турции".

Ножницы может держать Турция

"Нежелательная картина для США", которую я обобщил выше в шести пунктах, просто необходима Турции. Турция должна закрыть для США Черное море, Кавказ, западные ворота Центральной Азии и стать частью Большого евразийского партнерства и нового мира.

Путь к этому лежит через перерезание натовской пуповины.

США не перережут эту связь, не захотят этого сделать, будут пытаться удержать ее хотя бы тонкой нитью. Так что это должна сделать Турция.