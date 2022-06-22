Америку призвали прислушаться к предостережениям Путина

Почему США хотят продлить российскую военную операцию на Украине?

Конфликт на Украине показал, что гегемония США пришла в упадок, пишет Rebelión. Сегодня Вашингтон отправляет оружие Киеву, чтобы затянуть военные действия и восстановить своё господство. Но США стоит прислушаться к предостережениям Путина на этот счет, считает автор статьи.

Умберто Маццеи (Umberto Mazzei)

США хотят воспользоваться кризисом на Украине, чтобы сохранить свою гегемонию в мире.

Российское вмешательство в страну, правительство которой подчиняется Вашингтону, подорвало роль США как мирового лидера. В случае благоприятного для Москвы исхода конфликта Вашингтон потеряет статус мирового жандарма, что и так уже происходит. Соединенные Штаты начали терять позиции после того, как Россия заставила американских джихадистов уйти из Сирии, потом случился провал в Афганистане, а теперь ситуация усугубляется просчётами на Украине, поскольку очевидно, что победа будет за Москвой.

США всегда пытаются контролировать международную ситуацию, и для этого плетут закулисные интриги и используют посредников как пушечное мясо. Вашингтон наживается за счёт чужой крови.

Все европейцы уже начали осознавать, что это за политика, только вот Европейская комиссия в Брюсселе, в которой сидят прислужники Вашингтона, ежедневно предаёт интересы Европы ради США. Оттягивание победы России в этом конфликте похоже на попытки нацистов использовать украинцев против СССР.

Эта аналогия говорит о том, что Европе нужно меньше доверять своему так называемому другу, который так и хочет втянуть её в бессмысленные санкции, чтобы заставить покупать американский сжиженный газ, который на 40% дороже российского, пусть даже и ценой экономической катастрофы и рецессии. Всё потому, что комиссия из Брюсселя беспрекословно служит интересам Вашингтона, чтобы сохранить его мировую гегемонию. Этот статус позволил США паразитировать на мировой экономике. На протяжении 50 лет он платил по своим огромным долгам, выпуская ничем не обеспеченную валюту.

США пытаются сделать вид, что мировое вмешательство их не интересует и что это не то, к чему они стремятся. Вашингтон хочет внушить, что он — "нейтральный наблюдатель" в украинском кризисе, пока другие страны проливают кровь и расходуют ресурсы. Но ситуация выходит из-под контроля США, поэтому сейчас Вашингтон хочет снабдить наркомана Зеленского оружием, с помощью которого можно будет атаковать российскую территорию. Путин и Лавров уже предупреждали, что это приведёт к тому, что российские ракеты будут направлены на новые цели, что на языке дипломатии и хороших манер значит: за пределы Украины.

Украинский кризис показал, что гегемония США пришла в упадок, а мировой порядок, который определял Вашингтон, потерпел крах.

С одной стороны, внешняя политика США характеризуется самодовольством и эгоизмом. Вашингтону плевать на озабоченности других стран в вопросе безопасности и на интересы союзников. Это стало ясно, когда дело коснулось контрактов Франции и Австралии на строительство атомных подлодок.

Ещё одним следствием усилий Вашингтона по восстановлению гегемонии стало и то, что у него больше нет сил поддерживать мировой порядок. Все попытки оканчиваются неудачей и только приводят к волнениям в остальном мире, и главной жертвой стала Европа.

Выступая на первом Евразийском экономическом форуме в конце мая, Путин заявил, что никакой мировой жандарм не сможет остановить глобальный процесс, через который сейчас проходят страны, стремящиеся вести независимую политику.

По мнению Китая, когда США не смогут действовать как мировой жандарм, они перестанут быть главной мировой державой, а мировая гегемония кончится тем, что Вашингтон будет чувствовать досаду и наживёт себе врагов. Мир перестанет быть однополярным.

Вашингтон должен серьёзно отнестись к предупреждениям Путина о том, что ему не следует продолжать отправлять оружие на Украину, потому что НАТО таким образом становится активным участником конфликта.

Только сумасшедший может провоцировать ядерную державу, способную уничтожить врагов в любой точке мире. Несложно догадаться, что отправка оружия нужна для того, чтобы продлить конфликт на Украине, а это может легко перерасти в третью мировую войну.

Вашингтон должен понять, что он больше не может говорить другим ядерным державам, что они должны делать, потому что у некоторых из них есть гиперзвуковые ракеты, которые невозможно перехватить. Вашингтон должен подстроиться под новый многосторонний мировой порядок, чтобы его военно-промышленный комплекс, который диктует воинственную внешнюю политику, не был уничтожен. Президент Эйзенхауэр предупреждал!