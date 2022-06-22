Чернее моря: украинские боевики ударили по буровым платформам

На такие действия Киев подталкивает катастрофическое положение ВФУ в Донбассе, считают военные эксперты

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 20 июня нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Семеро нефтяников числятся в списках пропавших без вести, еще трое получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Обстрелы мирных городов в Донбассе, а теперь еще и морских платформ начались на фоне больших потерь Киева и катастрофического положения в Донбассе. Эксперты отмечают, что украинское руководство, и до этого не соблюдавшее правила ведения войны, сейчас готово бомбить инфраструктуру и мирных жителей. Атака на платформы — очередное подтверждение политики государственного терроризма, которую продолжают вести власти Украины.

Политика гостерроризма

Нефтегазовые платформы «Черноморнефтегаза», которые атаковали в понедельник ВСУ, установлены на Одесском месторождении в Черном море.

Минобороны России тут же начало спасательную операцию, в которой задействовало патрульные катера и авиацию. Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семеро работников «Черноморнефтегаза» числятся в списках пропавших без вести. Также из-за удара два человека получили ожоги, а один — осколочное ранение.

Всего эвакуировано 94 человека. По словам Сергея Аксенова, после эвакуации поисковая операция продолжилась, а охранять платформы осталось 15 российских военнослужащих.

ВФУ наносит удары, совершенно не заботясь о международном праве, рассказал «Известиям» бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

— Методы терроризма киевские власти возвели в ранг государственной политики, — отметил он. — Они прикрываются мирными жителями, как это было в Мариуполе и других местах, или обстреливают мирные города и промышленные объекты, где нет военных или военного производства. О соблюдении общепринятых норм и правил ведения войны говорить тут не приходится.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, официальный Киев понимает, что у него дела идут не так, как хотелось бы, поэтому наносит удары по всему, что может достать военными средствами.

— Все такие атаки приходятся, как они считают, по болевым точкам России, — заметил Сергей Орджоникидзе. — По этой причине под постоянными и целенаправленными обстрелами находятся ближайшие регионы России, города и села Донбасса. Теперь пришла очередь буровых платформ в Черном море. Они пытаются нанести максимальный ущерб России, ЛНР и ДНР, совершенно не думая о последствиях или мирных людях.

По словам эксперта, России надо максимально жестко отвечать на эти обстрелы.

— Украинские власти сами не остановятся, — считает Сергей Орджоникидзе.

Потери противника

Обстрелы мирных городов и промышленной инфраструктуры усилились после ухудшения положения ВФУ в Донбассе. В Минобороны России 20 июня заявили, что в ходе проведения специальной военной операции украинские формарования несут значительные потери.

— Так, с 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек, — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. — Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

В 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в Кременчуг для проведения расследования.

Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВФУ самоустранилась от управления своими подразделениями и уклоняется от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги и симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады не осталось ни одного офицера, отметили в российском военном ведомстве.

Аэродром для «Оникса»

Вооруженные силы РФ 20 июня продолжили наносить удары по военным объектам на территории Украины.

— Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. Уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле, — заявил Игорь Конашенков.

В рамках контрбатарейной борьбы на донецком направлении поражены 11 взводов РСЗО «Град» и 12 артиллерийских взводов ВФУ на огневых позициях. Также в районе Подгорного уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.

Самолеты и вертолеты ВКС России за сутки поразили 47 районов сосредоточения войск, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и локатор подсвета и наблюдения зенитного комплекса С-300.

Ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, уточнил официальный представитель Минобороны РФ. Ликвидировано 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Российскими подразделениями ПВО 20 июня сбит самолет МиГ-29 ВС Украины, девять беспилотных летательных аппаратов и девять снарядов РСЗО «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных летательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплексов, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3731 единица специальной военной автотехники, — перечислил Игорь Конашенков.

Фабрика фейков

ВФУ продолжают использовать в военных целях гражданскую инфраструктуру, сообщил 20 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В Лисичанске (ЛНР) в школах № 9, № 14, № 28 и в детском саду № 6 оборудованы опорные пункты и склады боеприпасов, а в многоквартирных домах на улице Победы — огневые позиции и снайперские точки. На прилегающих территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО. Эвакуация местных жителей умышленно не проводилась.

Позиции ВФУ также оборудованы на территориях детских садов, школ и профтехучилищ в Запорожье, Краматорске и Приволье (ЛНР).

— Кроме того, по имеющейся достоверной информации киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций, — сказал Михаил Мизинцев.

По его словам, для реализации этой провокации ВФУ была развернута артиллерийская батарея, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова.

— По указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами, — заявил начальник НЦУО.

Засады на дорогах

В Минобороны в понедельник рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боев самоотверженность и мужество.

Отделение сержанта Дениса Бовкуна участвовало в освобождении населенного пункта. Во время атаки Денис обнаружил в заброшенном здании вооруженную группу боевиков. В ходе боя в БМП сержанта попали из ручного гранатомета. Денис получил контузию, но вытащил своих раненых товарищей из горящей машины, перенес их в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь. После этого Денис Бовкун продолжил бой, уничтожив пять боевиков.

— Смелые и решительные действия сержанта Дениса Бовкуна в сочетании с профессионализмом и самоотверженностью его подчиненных обеспечили стремительное наступление, что привело к освобождению населенного пункта, — отметили в военном ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Экипаж боевой машины пехоты младшего сержанта Станислава Письмарева участвовал в освобождении населенного пункта. Станислав обнаружил группу боевиков и тут же сообщил об этом командиру. Было принято решение выбить противника с занимаемых позиций на заброшенном предприятии. В ходе боя младший сержант Письмарев уничтожил семь боевых и две легкобронированные машины противника. Националисты, понеся значительные потери, сложили оружие и сдались в плен.

Подразделение старшего сержанта Константина Руденко обеспечивало безопасность колонны. Двигаясь по маршруту, Константин обнаружил засаду украинских диверсантов. Несмотря на их численное превосходство, группа Руденко вступила в бой, в ходе которого были уничтожены до 15 боевиков и пикап с установленным в нем минометом.

В Минобороны отметили, что своими грамотными действиями старший сержант Руденко обеспечил выполнение боевой задачи, при этом не допустив потерь среди личного состава.

Богдан Степовой

Андрей Федоров