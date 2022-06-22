Войти
Известия.ru

Чернее моря: украинские боевики ударили по буровым платформам

402
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

На такие действия Киев подталкивает катастрофическое положение ВФУ в Донбассе, считают военные эксперты

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 20 июня нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Семеро нефтяников числятся в списках пропавших без вести, еще трое получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Обстрелы мирных городов в Донбассе, а теперь еще и морских платформ начались на фоне больших потерь Киева и катастрофического положения в Донбассе. Эксперты отмечают, что украинское руководство, и до этого не соблюдавшее правила ведения войны, сейчас готово бомбить инфраструктуру и мирных жителей. Атака на платформы — очередное подтверждение политики государственного терроризма, которую продолжают вести власти Украины.

Политика гостерроризма

Нефтегазовые платформы «Черноморнефтегаза», которые атаковали в понедельник ВСУ, установлены на Одесском месторождении в Черном море.

Минобороны России тут же начало спасательную операцию, в которой задействовало патрульные катера и авиацию. Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семеро работников «Черноморнефтегаза» числятся в списках пропавших без вести. Также из-за удара два человека получили ожоги, а один — осколочное ранение.


Всего эвакуировано 94 человека. По словам Сергея Аксенова, после эвакуации поисковая операция продолжилась, а охранять платформы осталось 15 российских военнослужащих.

ВФУ наносит удары, совершенно не заботясь о международном праве, рассказал «Известиям» бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

— Методы терроризма киевские власти возвели в ранг государственной политики, — отметил он. — Они прикрываются мирными жителями, как это было в Мариуполе и других местах, или обстреливают мирные города и промышленные объекты, где нет военных или военного производства. О соблюдении общепринятых норм и правил ведения войны говорить тут не приходится.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, официальный Киев понимает, что у него дела идут не так, как хотелось бы, поэтому наносит удары по всему, что может достать военными средствами.

— Все такие атаки приходятся, как они считают, по болевым точкам России, — заметил Сергей Орджоникидзе. — По этой причине под постоянными и целенаправленными обстрелами находятся ближайшие регионы России, города и села Донбасса. Теперь пришла очередь буровых платформ в Черном море. Они пытаются нанести максимальный ущерб России, ЛНР и ДНР, совершенно не думая о последствиях или мирных людях.

По словам эксперта, России надо максимально жестко отвечать на эти обстрелы.

— Украинские власти сами не остановятся, — считает Сергей Орджоникидзе.

Потери противника

Обстрелы мирных городов и промышленной инфраструктуры усилились после ухудшения положения ВФУ в Донбассе. В Минобороны России 20 июня заявили, что в ходе проведения специальной военной операции украинские формарования несут значительные потери.

— Так, с 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек, — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. — Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Источник изображения: iz.ru

В 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в Кременчуг для проведения расследования.

Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВФУ самоустранилась от управления своими подразделениями и уклоняется от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги и симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады не осталось ни одного офицера, отметили в российском военном ведомстве.

Аэродром для «Оникса»

Вооруженные силы РФ 20 июня продолжили наносить удары по военным объектам на территории Украины.

— Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. Уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле, — заявил Игорь Конашенков.

В рамках контрбатарейной борьбы на донецком направлении поражены 11 взводов РСЗО «Град» и 12 артиллерийских взводов ВФУ на огневых позициях. Также в районе Подгорного уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.


Самолеты и вертолеты ВКС России за сутки поразили 47 районов сосредоточения войск, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и локатор подсвета и наблюдения зенитного комплекса С-300.

Ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, уточнил официальный представитель Минобороны РФ. Ликвидировано 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей.

Фото: Министерство обороны РФ

Источник изображения: iz.ru

Российскими подразделениями ПВО 20 июня сбит самолет МиГ-29 ВС Украины, девять беспилотных летательных аппаратов и девять снарядов РСЗО «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных летательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплексов, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3731 единица специальной военной автотехники, — перечислил Игорь Конашенков.

Фабрика фейков

ВФУ продолжают использовать в военных целях гражданскую инфраструктуру, сообщил 20 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В Лисичанске (ЛНР) в школах № 9, № 14, № 28 и в детском саду № 6 оборудованы опорные пункты и склады боеприпасов, а в многоквартирных домах на улице Победы — огневые позиции и снайперские точки. На прилегающих территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО. Эвакуация местных жителей умышленно не проводилась.

Позиции ВФУ также оборудованы на территориях детских садов, школ и профтехучилищ в Запорожье, Краматорске и Приволье (ЛНР).

— Кроме того, по имеющейся достоверной информации киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций, — сказал Михаил Мизинцев.

По его словам, для реализации этой провокации ВФУ была развернута артиллерийская батарея, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова.

— По указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами, — заявил начальник НЦУО.


Засады на дорогах

В Минобороны в понедельник рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боев самоотверженность и мужество.

Отделение сержанта Дениса Бовкуна участвовало в освобождении населенного пункта. Во время атаки Денис обнаружил в заброшенном здании вооруженную группу боевиков. В ходе боя в БМП сержанта попали из ручного гранатомета. Денис получил контузию, но вытащил своих раненых товарищей из горящей машины, перенес их в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь. После этого Денис Бовкун продолжил бой, уничтожив пять боевиков.

— Смелые и решительные действия сержанта Дениса Бовкуна в сочетании с профессионализмом и самоотверженностью его подчиненных обеспечили стремительное наступление, что привело к освобождению населенного пункта, — отметили в военном ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Источник изображения: iz.ru

Экипаж боевой машины пехоты младшего сержанта Станислава Письмарева участвовал в освобождении населенного пункта. Станислав обнаружил группу боевиков и тут же сообщил об этом командиру. Было принято решение выбить противника с занимаемых позиций на заброшенном предприятии. В ходе боя младший сержант Письмарев уничтожил семь боевых и две легкобронированные машины противника. Националисты, понеся значительные потери, сложили оружие и сдались в плен.

Подразделение старшего сержанта Константина Руденко обеспечивало безопасность колонны. Двигаясь по маршруту, Константин обнаружил засаду украинских диверсантов. Несмотря на их численное превосходство, группа Руденко вступила в бой, в ходе которого были уничтожены до 15 боевиков и пикап с установленным в нем минометом.

В Минобороны отметили, что своими грамотными действиями старший сержант Руденко обеспечил выполнение боевой задачи, при этом не допустив потерь среди личного состава.


Богдан Степовой

Андрей Федоров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
Бук-М1
Град РСЗО
П-800 Оникс
С-300
Ураган РСЗО
Компании
M777
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
Бук ЗРК
Похожие новости
22.06.2022
ВС РФ ракетами «Оникс» уничтожили ангары с «Байрактарами» под Одессой
21.06.2022
Генеральский «Калибр»: крылатыми ракетами уничтожен украинский штаб
20.06.2022
Солдаты неудачи: на Украине больше всех наемников из Польши
20.06.2022
Пятый элемент: на Украине начали действовать истребители Су-57
17.06.2022
Нелетный состав: какие украинские самолеты сбили ПВО России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 09:29
  • 27965
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.06 09:26
  • 1
В России сравнили характеристики Ту-214 и Boeing
  • 22.06 09:25
  • 2
В Ульяновске продолжается изготовление прототипа кессона крыла самолёта CR929
  • 22.06 09:21
  • 4
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 22.06 04:56
  • 155
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о военном сотрудничестве с РФ
  • 22.06 03:07
  • 223
Космонавтика Илона Маска
  • 22.06 02:27
  • 60
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.06 20:45
  • 27
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 21.06 18:26
  • 31
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 21.06 18:13
  • 14
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 21.06 16:20
  • 0
Реализация программы капитального ремонта на обслуживаемых объектах ФГУБ «ЦЖКУ» Минобороны России
  • 21.06 15:22
  • 1
Celera 500L — самый эффективный пассажирский самолет в мире
  • 21.06 15:03
  • 2
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 14:57
  • 1
«Многие самолеты не могут подняться в воздух»: Счетная палата США опубликовала отчет о состоянии авиации ВВС и ВМС
  • 21.06 14:52
  • 1
"Безопасный город" на границе с Украиной. Что это такое?