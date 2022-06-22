Корреспондент «Известий» побывал на позициях гаубичной батареи у Светлодарска, где идут бои за крупнейшую ТЭС

Светлодарск — его еще называют "город энергетиков" — был освобождён быстро и без больших боёв в конце мая. Но теперь украинцы закрепились в многочисленных опорных пунктах неподалёку, а также на территории Углегорской ТЭС — одной из крупнейших в Европе. На этом направлении союзные силы методично продавливают линии обороны ВФУ. Здесь в боях артиллерия играет главную роль. Как в ЛНР борются с дальнобойными иностранными артсистемами, чем сбивают украинские «Точки-У» и реактивные снаряды, — в репортаже «Известий»

Скрытые позиции

Хотя район Светлодарска — это уже территория ДНР, войска республик здесь, как и во время Чернухино-Дебальцевской наступательной операции в 2015 году, действуют совместно. Даже в установившуюся жаркую и сухую погоду на передовую могут пройти только машины повышенной проходимости. Поэтому в Дебальцево мы пересаживаемся в тентованный армейский «Урал» луганской народной милиции. Длинный путь по просёлочным дорогам заканчивается на прекрасно замаскированных позициях буксируемых орудий.

— Противник отошёл на плотину и удерживает Углегорскую ТЭС, — рассказывает офицер-артиллерист ЛНР с позывным Аллигатор. — Стараемся ювелирно разделаться с ним, не повредив саму электростанцию. До недавнего времени у нас вооружение было одинаковое — наследие СССР. Теперь же Европа и США им активно помогают, подкидывают новое вооружение. Прежде всего изменилась дальность. А артиллерия всегда гоняется за дальностью. У кого она больше, тот и в плюсе.

В ЛНР борются с новыми дальнобойными системами Украины комплексно, взаимодействием родов войск. Одной только артиллерий в таком противостоянии не победить, отмечают офицеры, поэтому сюда подключают и авиацию, и дальнобойные ракетные комплексы.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

— Пехота считает, что у артиллеристов жизнь лёгкая, — говорит Аллигатор. — А вы попробуйте целый день поработать у этой адской наковальни! Потаскать почти 30-килограммовые снаряды, выкладывать их на грунт и собирать с него. Перемещать орудия с позиции на позицию. Всё это в жару, холод, слякоть. Изматывающая работа. И подменить тебя в расчёте некем. Если ты заболел или травмировал колено — всё равно придётся выполнять свои обязанности.

Командует взводом орудий Д-20 артиллерист с позывным Пират. Раньше он работал с меньшими, 122-мм гаубицами Д-30, но недавно успешно прошёл переподготовку на новый для себя образец. Его расчёты — в основном резервисты, бывшие шахтёры и даже продавец с рынка. Сам же Пират воюет с 2014 года.

— У гаубицы Д-20 дальность 17 км обычным снарядом и 24 — активно-реактивным, — объясняет командир взвода. — Работаем из неё по взводным опорным пунктам, технике, бронетехнике, окопам противника. Интенсивность работы разная, бывает пять снарядов на орудие в день, а бывает и пятьдесят. Постоянно меняем позиции. Отработали — переместились на новые, чтобы не попасть под ответный огонь, а дальше — маскировка. Это очень важно.

— До наших позиций мультикоптеры не долетают, — добавляет Пират. — А вот беспилотники самолётного типа иногда появляются. Поэтому нас прикрывает ещё и противовоздушная оборона.

Стоящая рядом Д-20, укрытая маскировочной сетью и заваленная свежесрезанными ветками деревьев, с трудом различима даже вблизи, метров с 15. Её выдают лишь большие колёса. Перед боевой работой маскировку споро разбирают и орудие быстро изготавливают к первому, пристрелочному выстрелу.

По выданным штабам координатам цели уходит первый снаряд. Активные наушники эффективно гасят звук выстрела мощной гаубицы, радикально снижая удар по ушам и в то же время позволяя отчётливо слышать все команды. Помогают они и заблаговременно почувствовать ответный, «входящий» огонь противника. Но такие здесь есть мало у кого. Офицер сетует, что на таможне постоянно возникают проблемы с пропуском уже собранных для артиллерии волонтёрами средств защиты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Второй выстрел делать артиллеристы не спешат. Снаряд летит до цели почти 50 секунд. Ещё несколько требуется корректировщику на передовой, чтобы определить поправки. Лишь после подтверждения по радио накрытия цели начинается обработка её дополнительными зарядами.

Перехваты в небесах

На обратном пути с артиллерийских позиций останавливаемся у свежей воронки — от падения обломков украинской баллистической ракеты «Точка-У» в Стаханове.

Украинский боеприпас не попал в свою цель, но даже обломки представляют большую опасность. Упавшая на землю осколочно-фугасная боевая часть оставила глубокую воронку в полтора человеческого роста на бетонированной площадке заброшенной автозаправки, вдалеке от каких-либо военных объектов. Люди не пострадали, а вот деревьям вокруг и нескольким окрестным домам досталось. Двухэтажное жилое здание в полусотне метров от воронки лишилось всех стёкол, крупные осколки продырявили газовые трубы, металлические ворота и столбы, и глубоко увязли в кирпичных стенах.

— В 3 часа ночи 20 июня была очередная попытка обстрела жилого массива города ракетой «Точка-У» с осколочно-фугасной частью, — заявил представитель Народной милиции ЛНР Федор Сергеев. — Подразделения ПВО Луганской Народной Республики и России сбили её на подлёте. В результате падения боеголовки было повреждено девять жилых домов и коммуникации вблизи места падения. Специалисты газового хозяйства уже завершают их восстановление.

Весной я несколько раз бывал на местах падения украинских «Точек» в ЛНР, но тогда киевские войска использовали исключительно кассетные их модификации. За первые полтора месяца не было зафиксировано ни одного удара осколочно-фугасным вариантом, рассказывали тогда представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

В последние недели в ЛНР замечены неоднократные случаи применения именно этого, не встречавшегося ранее варианта. Возможно, их поставки были выполнены из-за рубежа. Раньше «Точки» состояли на вооружении в странах Варшавского договора, ставших теперь членами НАТО.

Безоблачная погода на пути обратно в Луганск в понедельник позволила увидеть, как происходят перехваты баллистических ракет и реактивных снарядов. До этого дороге нам уже попадалась передислокация одной из батарей С-400. В её составе несколько пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокатор подсветки и наведения целей. Сопровождает батарею и прикрывает её на марше и во время развёртывания зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», а также БТРы сопровождения с отлично экипированными бойцами.

Из полей неподалёку от Алчевска одна за другой стартует не меньше десятка тяжёлых зенитных ракет с промежутком в одну-две минуты. Вполне возможно, это как раз встреченная нами ранее батарея. Каждый раз прекрасно видна стремительно взлетающая звёздочка — работающий двигатель и длинный белый след за ним, упирающийся высоко в небо. Даже на большой скорости в машине слышны взрывы от срабатывания головных частей где-то высоко над нами. Новая партия боеприпасов с украинской стороны не долетела до своих целей.

Антон Лавров