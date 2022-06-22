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Интерфакс-АВН

Состоялись переговоры представителей Турции, Финляндии и Швеции о членстве в НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг рекомендует Швеции и Финляндии согласиться с требованиями Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рекомендует Швеции и Финляндии согласиться с требованиями Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото Reuters.

Столтенберг назвал встречу конструктивной

Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - По приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе высокие должностные лица этой организации встретились в понедельник с высокими должностными лицами Турции, Финляндии и Швеции.

"Я приветствую состоявшуюся сегодня конструктивную встречу, посвященную историческим заявкам Финляндии и Швеции на вступление в НАТО", - приводит пресс-служба альянса слова Столтенберга в своем коммюнике.

"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделает Североатлантический союз сильнее, а всю евроатлантическую зону - более безопасной. У Турции есть законные опасения по поводу терроризма, на которые нам необходимо отреагировать. Так что мы продолжим наши переговоры о заявках Финляндии и Швеции на членство в НАТО, и я надеюсь найти путь вперед как можно скорее", - заявил генсек альянса.

В коммюнике НАТО отмечается, что данные переговоры последовали за серией встреч в последние недели, "призванных решить проблемы безопасности Турции и добиться прогресса в рассмотрении заявок Финляндии и Швеции" на членство в альянсе.

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Страны
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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