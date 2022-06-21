Войти
Газета.ru

Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ

373
1
0
Источник изображения: Михаил Жердев

Генерал ВВС Попов рассказал, почему ракета «изделие 305» физически не может промахнуться

Российская армия использовала на Украине высокоточную ракету «изделие 305», предназначенную для нанесения ударов по наземным целям вертолетами Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52М «Аллигатор». Ракета обладает повышенной точностью и способна работать в трех режимах поражения, гарантированно уничтожая цели на дальности 14 км. «Газета.Ru» разбиралась вместе с экспертами - как работает «изделие 305».

Новая ракета была «рассекречена» лишь в августе прошлого года, когда ее продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». В боевой работе ракету наблюдатели пока не видели, хотя она и прошла испытания в Сирии.

Любопытная деталь заключается в том, что эта ракета разрабатывалась коломенским «Конструкторским бюро машиностроения» (КБМ), входящим в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», в интересах и по заказу ФСБ России. Первоначально ее предполагалось использовать для оснащения вертолетов в ходе разного рода специальных операциях этого ведомства. Однако «изделие 305» оказалось настолько удачным, что им заинтересовались в Министерстве обороны и заказали партию ракет для своих нужд.

Из известных характеристик авиационной ракеты «изделие 305» можно упомянуть дальность поражения целей - 14,5 км. Согласно официальным данным, ракета имеет массу 105 кг, длину 1945 мм, диаметр корпуса 200 мм. Масса осколочно-фугасной боевой части - 25 кг. Твердотопливный двигатель обеспечивает скорость полета до 250 метров в секунду. Высота полета составляет от 100 до 600 метров.

Это чисто вертолетная ракета - предназначенная для вооружения боевых Ми-28НМ «Ночной охотник», Ка-52М «Аллигатор» и некоторых модификаций Ми-8, в частности Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан».

Как рассказывал журналистам на форуме «Армия-2021» генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин, ракета «изделие 305»

предназначена для поражения различных целей - не только танков, но и замаскированных целей, которые находятся в глубине обороны противника.

«Благодаря тепловизионной головке самонаведения, инерциальной навигационной системе, сопряженной с ГЛОНАСС, достигается высокая точность попадания», - отмечал Кашин.

Эксперты считают, что «изделие 305» напоминает противотанковый комплекс «Вихрь-1».

«В 2015 году военное ведомство получило на вооружение высокоточные противотанковые ракеты «Вихрь-1», также размещаемые на ударных вертолетах. С большой долей вероятности на базе них и создавалось «изделие 305» - более компактный комплекс, но с лучшей системой прицеливания», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор ВВС запаса Владимир Попов.

Генерал отметил, что сходство двух авиационных боеприпасов заключается в реализации принципа «выстрелил и забыл», но «изделие 305» работает также по двум другим принципам.

«Первый - понятный режим «выстрелил и забыл», когда ракета сразу захватила цель и дальше выполняет задачу без вмешательства экипажа вертолета. Второй и третий вариант есть только у 305-й ракеты. Второй - вертолет обнаруживает цель с помощью своей прицельной системы, передает координаты на борт ракеты, и дальше ракета выполняет полет первоначально в инерциальном режиме, а только затем захватывает цель. Третий вариант - когда вертолет находится на расстоянии, а его собственные средства не могут обнаружить цель. Ему передают ориентировочные координаты, он выстреливает в этот район ракетой в инерциальном режиме. При подходе к цели ракета передает на борт изображение, которое видит головка самонаведения.

Штурман, который обеспечивал пуск ракеты, указывает ракете цель, дальше ракета захватывает ее и наводится на нее до прямого попадания. Промахнуться нельзя чисто физически», - утверждает Попов.

Российские вертолеты способны нести до четырех ракет «изделие 305», однако, как полагает военный эксперт, летчик, полковник запаса Александр Дробышевский в этом «нет необходимости».

«Достаточно двух, чтобы на большой дальности уничтожить средства ПВО и другие огневые средства противника, а затем безопасно приблизиться к основным объектам поражения. Эта тактика, когда один или несколько вертолетов выводят из строя противовоздушную оборону, а остальные спокойно выходят по безопасному коридору и решают основную задачу», - резюмировал Дробышевский.

Виктор Сокирко


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Вихрь-1
Ка-52
Ми-28Н
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Ростех
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
26.08.2021
Мы из ЛМУРа: у армейской авиации появится новый боеприпас
21.11.2019
На авиасалон в Дубай во избежание провокаций отправили летающую парту
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
19.04.2017
Умное оружие
16.03.2016
Оснащение вдогонку
01.04.2013
«Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ): Company Profile
1 комментарий
№1
21.06.2022 01:15
Ну и лупили по ДОТам в Авдеевке!
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 05:18
  • 27886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 01:15
  • 1
Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ
  • 21.06 01:10
  • 1
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 00:26
  • 16
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 21.06 00:17
  • 1
Старые МиГи готовятся к бою
  • 20.06 19:53
  • 1
Ижевский завод "Купол" приступил к созданию новой модификации ЗРК "Тор"
  • 20.06 19:20
  • 1
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
  • 20.06 19:14
  • 1
Защитит ли «Тор» российские корабли от американских «Гарпунов»?
  • 20.06 19:06
  • 3
Санкции в отношении РФ не снимут после окончания спецоперации, они могут продлиться больше 10 лет - Борисов
  • 20.06 18:59
  • 1
Новый глава британского Генштаба намерен создать армию, способную «победить Россию»
  • 20.06 17:56
  • 12
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 20.06 17:34
  • 2
Первый полет нового легкого истребителя Су-75 Checkmate намечен на 2025 год - вице-премьер Борисов
  • 20.06 17:31
  • 90
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 20.06 15:31
  • 55
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 20.06 14:36
  • 70
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»