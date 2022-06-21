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Китай успешно испытал систему ПРО

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Depositphotos

Китай успешно испытал систему противоракетной обороны (ПРО) наземного базирования, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Министерство обороны страны.

«Вечером 19 июня Китай успешно провел испытания системы наземного базирования для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории», — говорится в заявлении китайского военного ведомства.

В Минобороны Китая добавили, что «испытания носят оборонительный характер и не направлены против других стран».

В июне российские атомные подводные лодки (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» и К-410 «Смоленск» проекта 949А «Антей» применили крылатые ракеты на учениях в Баренцевом море.

В апреле 2022 года РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира сообщило, что закупка Анкарой второй партии российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф», которая планировалась с самого начала, находится на повестке дня.

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Страны
Китай
Турция
Продукция
К-410 Смоленск
С-400 Триумф
Северодвинск АПЛ
Проекты
885 Ясень
949А Антей
Военные учения
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