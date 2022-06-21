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Первый в мире комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю построен в Китае

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Комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю
Комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю.
Источник изображения: ixbt.com

Его создали на три года раньше срока

Китайский университет Сидянь завершил строительство первой в мире комплексной системы наземных испытаний космической солнечной энергии. Стальная конструкция высотой 75 метров, расположенная в южном кампусе Сидианского университета в Сиане на севере Китая содержит подсистемы для тестирования концепции космической солнечной энергии (space-based solar power, SBSP). Он прошёл приёмочный контроль 5 июня, согласно заявлению университета, на три года раньше запланированного срока.

Объект предназначен для сбора солнечной энергии и преобразования её в электричество. Затем оно преобразуется в микроволны для передачи через антенну на расстояние 55 метров. Система включает в себя технологии концентрации света и фотоэлектрического преобразования, преобразования энергии в микроволны, передачи микроволн и оптимизации формы волны, измерения и контроля направления микроволнового луча, а также приёма и выпрямления микроволн.

Работу возглавил академик Дуань Баоян, ведущий китайский специалист по SBSP, который заявил следующее:

Исследования космической солнечной энергии в настоящее время горячая тема. Если использовать аналогию, небесная и земная передача подобны общему процветанию. Это конечная цель, и для её достижения потребуются многие годы и много людей, но мы можем начать работать над ней сейчас.

Китайский университет Сидянь разрабатывает собственную концепцию выработки и передачи электроэнергии на геостационарной орбите Orb-Shape Membrane Energy Gathering Array (SSPS OMEGA). Также в Китае прорабатывается другая концепция солнечной электростанции — Multi-Rotary (MR SPS), или многоповоротной станции, которая будет менять угол наклона солнечных панелей для оптимальной выработки энергии.

Китайская академия космических технологий в прошлом году провела передачу микроволновой энергии на расстояние 300 метров, используя полезную нагрузку на борту небольшого дирижабля и приёмники на борту морского исследовательского судна.

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Китай
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