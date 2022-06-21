Войти
Техкульт

Celera 500L — самый эффективный пассажирский самолет в мире

350
0
0

Celera 500L

Проект самого эффективного пассажирского самолета Celera 500L с водородным двигателем — совместная разработка компаний Otto Aviation (США) и ZeroAvia (Великобритания).

Первое, что бросается в глаза — необычная форма фюзеляжа, но именно она обеспечивает снижение лобового сопротивления почти на 60%, благодаря максимизации ламинарного потока (в ламинарном потоке воздух движется упорядоченно по прямой параллельно поверхности корпуса без завихрений — прим. ред. Техкульт), что также дает 80-процентную экономию топлива по сравнению с традиционным дизайном самолета. В Otto Aviation сообщили характеристики новой машины: при наличии эффективного 550-сильного двигателя внутреннего сгорания Celera 500L сможет совершать перелеты на дальность 8400 км с крейсерской скоростью 740 км/ч.

Celera 500L

Уникальная аэродинамическая схема обеспечивает дальность планирования 22:1, что позволяет пилотам совершать планирующий полет с выключенным двигателем на расстояние до 200 км. Нетрудно догадаться — столь внушительная экономия топлива сделает полеты на Celera 500L значительно дешевле (в 5-7 раз), чем на реактивном самолете. Его действующий шестиместный прототип уже совершил около 60 успешных тестовых полетов, достигнув неплохих результатов в скорости — 400 км/ч и высоте — более 4570 м. Партнеры также надеются создать версию с водородным двигателем, что позволит значительно снизить вес самолета и сократить занимаемую двигателем площадь. Правда, разработчик водородной установки ZeroAvia обещает при этом снижение дальности до 1850 км, но зато это будет самолет с нулевым выбросом.

Celera 500L

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Похожие новости
26.04.2021
Аварийный взлет конвертоплана Osprey показали на видео
15.12.2020
Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации
17.10.2016
Великобритания хочет купить в ФРГ военную технику на три миллиарда фунтов
12.02.2016
Вооружен и не опасен
04.06.2015
The Marker: оборонная промышленность Израиля получила заказ на импортозамещение наступательных вооружений
27.06.2012
США призвали к проведению военной операции в Сирии
08.08.2008
КнААПО примет участие в "Гидроавиасалоне-2008"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 05:18
  • 27886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 01:15
  • 1
Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ
  • 21.06 01:10
  • 1
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 00:26
  • 16
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 21.06 00:17
  • 1
Старые МиГи готовятся к бою
  • 20.06 19:53
  • 1
Ижевский завод "Купол" приступил к созданию новой модификации ЗРК "Тор"
  • 20.06 19:20
  • 1
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
  • 20.06 19:14
  • 1
Защитит ли «Тор» российские корабли от американских «Гарпунов»?
  • 20.06 19:06
  • 3
Санкции в отношении РФ не снимут после окончания спецоперации, они могут продлиться больше 10 лет - Борисов
  • 20.06 18:59
  • 1
Новый глава британского Генштаба намерен создать армию, способную «победить Россию»
  • 20.06 17:56
  • 12
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 20.06 17:34
  • 2
Первый полет нового легкого истребителя Су-75 Checkmate намечен на 2025 год - вице-премьер Борисов
  • 20.06 17:31
  • 90
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 20.06 15:31
  • 55
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 20.06 14:36
  • 70
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»