Celera 500L — самый эффективный пассажирский самолет в мире

Celera 500L

Проект самого эффективного пассажирского самолета Celera 500L с водородным двигателем — совместная разработка компаний Otto Aviation (США) и ZeroAvia (Великобритания).

Первое, что бросается в глаза — необычная форма фюзеляжа, но именно она обеспечивает снижение лобового сопротивления почти на 60%, благодаря максимизации ламинарного потока (в ламинарном потоке воздух движется упорядоченно по прямой параллельно поверхности корпуса без завихрений — прим. ред. Техкульт), что также дает 80-процентную экономию топлива по сравнению с традиционным дизайном самолета. В Otto Aviation сообщили характеристики новой машины: при наличии эффективного 550-сильного двигателя внутреннего сгорания Celera 500L сможет совершать перелеты на дальность 8400 км с крейсерской скоростью 740 км/ч.

Celera 500L

Уникальная аэродинамическая схема обеспечивает дальность планирования 22:1, что позволяет пилотам совершать планирующий полет с выключенным двигателем на расстояние до 200 км. Нетрудно догадаться — столь внушительная экономия топлива сделает полеты на Celera 500L значительно дешевле (в 5-7 раз), чем на реактивном самолете. Его действующий шестиместный прототип уже совершил около 60 успешных тестовых полетов, достигнув неплохих результатов в скорости — 400 км/ч и высоте — более 4570 м. Партнеры также надеются создать версию с водородным двигателем, что позволит значительно снизить вес самолета и сократить занимаемую двигателем площадь. Правда, разработчик водородной установки ZeroAvia обещает при этом снижение дальности до 1850 км, но зато это будет самолет с нулевым выбросом.