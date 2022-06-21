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Техкульт

Самый большой самолет в мире Roc установил личный рекорд высоты

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Stratolaunch Roc

Самолет-гигант Roc компании Stratolaunch во время очередного, уже седьмого испытательного полета, установил личный рекорд высоты — 8230 метров. Напомним, Roc — самый большой двухфюзеляжный авиалайнер в мире с размахом крыльев 117 м, оснащенный шестью турбореактивными двигателями от Боинга 747. Основная его задача — выведение на околоземную орбиту космических аппаратов методом воздушного запуска.

Два года назад Stratolaunch представила концепцию Talon-A, которая заключается в обеспечении полетов многоразовых космических аппаратов, взлетающих методом воздушного запуска и приземляющихся, как самолеты на ВПП. Тестовая версия получила название ТА-О.

Stratolaunch Roc

Специалисты компании оборудовали Roc специальными пилонами, к которым крепился Talon-A. Пилоны изготовлены из алюминия и углеродного волокна. Они снабжены компактной подъемной лебедочной системой длиной 4,3 м и весом 3,6 т для подъема Talon-A. В ходе испытаний систему многократно протестировали. В частности, во время одного из полетов и был установлен упомянутый выше рекорд высоты. Также были испытаны и другие характеристики — управляемость и надежность шасси. Помимо этого, впервые ТА-О была проверена в связке с самолетом-носителем. Первый полноценный полет запланирован на вторую половину текущего года.

Stratolaunch Roc

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Продукция
Stratolaunch
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