Роботизированный танк Milrem Type-X доказал свою эффективность в ходе испытаний

Milrem Type-X

Роботизированный танк на базе боевой машины Milrem Type-X (RCV) — совместный проект оборонных подрядчиков израильского Milrem Robotics и норвежского Kongsberg Defense & Aerospace.

В ходе недавних учений со стрельбой по неподвижным целям и бронетехнике танк показал неплохие результаты. Основная идея проекта — создание ударной роботизированной машины, способной взаимодействовать на поле боя с танками и БМП, используя огневые возможности 30-мм автоматической пушки Bushmaster, отвечающей стандартам НАТО. Однако на Type-X может быть установлена и 50-мм пушка в сочетании с противотанковыми ракетами и разведывательным дроном. Вклад израильской компании в проект — модуль управления движением с элементами ИИ, который обеспечивает автономное перемещение по точкам и обнаружение препятствий. Помимо этого, он располагает системой Indirect Drive, обеспечивающей более качественное дистанционное управление на высоких скоростях.