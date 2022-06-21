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Техкульт

Роботизированный танк Milrem Type-X доказал свою эффективность в ходе испытаний

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Milrem Type-X


Роботизированный танк на базе боевой машины Milrem Type-X (RCV) — совместный проект оборонных подрядчиков израильского Milrem Robotics и норвежского Kongsberg Defense & Aerospace.

В ходе недавних учений со стрельбой по неподвижным целям и бронетехнике танк показал неплохие результаты. Основная идея проекта — создание ударной роботизированной машины, способной взаимодействовать на поле боя с танками и БМП, используя огневые возможности 30-мм автоматической пушки Bushmaster, отвечающей стандартам НАТО. Однако на Type-X может быть установлена и 50-мм пушка в сочетании с противотанковыми ракетами и разведывательным дроном. Вклад израильской компании в проект — модуль управления движением с элементами ИИ, который обеспечивает автономное перемещение по точкам и обнаружение препятствий. Помимо этого, он располагает системой Indirect Drive, обеспечивающей более качественное дистанционное управление на высоких скоростях.

Milrem Type-X

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Компании
Kongsberg
Проекты
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NATO
Военные учения
Робот
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