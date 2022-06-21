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Ростех

«Механика» и НПК «Алмаз» будут развивать электронную компонентную базу нового поколения

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Станкоинструментальный холдинг Госкорпорации Ростех АО «Механика», администрация Владимирской области и Научно-производственный комплекс «Алмаз» заключили трехстороннее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме о создании на территории Владимирской области нового технологического кластера «Алмазная долина» по синтезу крупных кристаллов синтетических алмазов и развитию электронной компонентной базы нового поколения для технологических нужд отечественной промышленности. Общий объем инвестиций в проект до 2027 года составит около 9 млрд рублей.

Под соглашением поставили подписи губернатор Владимирской области Александр Авдеев, генеральный директор АО «Механика» Михаил Кийко, генеральный директор ООО НПК «Алмаз» Валерий Афиногенов в присутствии министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Соглашение предусматривает совместную реализацию научно-технического сотрудничества в сфере разработки оборудования для производства алмазного сырья и нанесения эпитаксиального слоя на кремневые полупроводники; производство теплоотводов, алмазных гибридов (алмаз – карбид кремния и т.д.) и электронной компонентной базы нового поколения. Синтетические алмазы сегодня являются стратегическим материалом для производства высокотехнологичной продукции, к которой относятся микросхемы, оптические электронные приборы, электроника высокого напряжения, а также инструмент.

«Переход на новые стандарты производства, разработку и выпуск все более и более высокотехнологичной продукции будут увеличивать спрос на технические алмазы со стороны промышленных предприятий как в России, так и за рубежом. По оценкам специалистов, спрос на них будет ежегодно расти на 7–12% в перспективе 10–15 лет. Подписание сегодня стратегического соглашения с лидером по производству искусственных алмазов весом свыше 10 карат открывает новые перспективы в сфере развития производства крупных синтетических кристаллов, наиболее востребованных для создания электронной компонентной базы нового поколения в медицине, электронике, атомной и нефтедобывающей промышленности», – отметил генеральный директор АО «Механика» Михаил Кийко.

По условиям стратегического соглашения АО «Механика» выступит в качестве научно-исследовательского центра с привлечением компетенций ВНИИАЛМАЗ, который с 1947 года выступает головным центром по разработке и внедрению различных технологий в области создания и обработки натуральных и синтетических алмазов. ООО НПК «Алмаз» выступит индустриальным партнером.

Кроме того, основными направлениями совместной работы станут вопросы создания испытательного, методологического, аналитического центров; вопросы локализации производства и запуска новых инвестиционных проектов на базе «Алмазной долины», создания единого инжинирингового центра, содействия в разработке, модернизации и экспериментальной апробации передовых технологий в интересах российских промышленных компаний.

«Реализация проекта «Алмазная долина» на территории Владимирской области по производству алмазной продукции является целесообразной и перспективной, так как позволяет, используя потенциал области, внести свой вклад в создание нового поколения электронно-компонентной базы для электроники, в том числе силовой, со значительным экспортным потенциалом; развивать рынок синтетических алмазов внутри России, не только в ювелирной отрасли, но, прежде всего, в расширении применения данного вида продукции в упомянутых направлениях развития электроники; позволить диверсифицировать деятельность многих российских предприятий и дополнительно увеличить загрузку их мощностей», – отметил генеральный директор НПК «Алмаз» Валерий Афиногенов.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
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