Рогозин поддержал Медведева

Подписание СНВ-3 вселило в Барака Обаму и Дмитрия Медведева надежду на перезагрузку российско-американских отношений. Фото с сайта www.kremlin.ru.

Странно слышать разговоры о необходимости нового соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) с Соединенными Штатами, пока Россия готовится оснастить современными «Сарматами» первый ракетный полк в Ужуре Красноярского края, пишет в Telegram гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Если на Западе испугались нашего нового стратегического оружия, то это сугубо их страх», — заметил глава госкорпорации.

Таким образом Рогозин поддержал заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, согласно которому сейчас размораживать отношения с США не нужно, поскольку «пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом».

В июне профильный помощник главы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэллори Стюарт сообщила, что США хотят сохранить ограничения на ядерный арсенал России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также ввести лимиты на новые типы оружия, в том числе тактического.

Договор об СНВ-3 прекратит свое действие в феврале 2026 года.