Войти
ТАСС

Путин похвалил Минобороны за решение проблем военных городков

348
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА «Новости»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в перспективе решение проблем военных городков потребует федеральной поддержки

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом положительно оценил усилия Минобороны РФ по программе реновации военных городков.

"Минобороны делает это достаточно эффективно", - сказал глава государства в понедельник в ходе встречи.

По словам Чибиса, первый этап программы реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в регионе начался в 2021 году. В 2022 году эту работу планируется продолжить за счет регионального бюджета. При этом губернатор отметил, что в перспективе решение проблем военных городков потребует федеральной поддержки.

"По нашим оценкам, на 2023-2024 годы [необходимо] 16,5 млрд рублей. Уже отрабатываем с федеральными органами власти и очень рассчитываем, что эти деньги войдут в федеральный бюджет, потому что тогда динамика изменений, конечно, станет радикально другой", - сказал Чибис, добавив, что проект даст лучшее качество жизни в закрытых военных городках и откроет новые экономические перспективы.

Ранее сообщалось, что первый этап комплексного плана реновации ЗАТО Мурманской области затронул семь муниципалитетов: ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией (это поселок Высокий и две стоящие рядом воинские части), Печенгский район (Печенга и Спутник) и ЗАТО Североморск. Пилотный проект программы реновации уже показал эффективность - отремонтировано 370 из 419 квартир для военнослужащих, сделано 5 км дорог, завершен капремонт 22 многоквартирных домов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
пр. 1155
Похожие новости
16.02.2022
Российские корабли на учениях в Черном море провели артиллерийские стрельбы
15.02.2022
Шойгу рассказал Путину об операции по выдворению американской подлодки
12.10.2021
Два пуска — одна цель. Почему российский флот шагнул в новое измерение
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
30.07.2019
С морским характером: Путин призвал создать в России уникальный флот
29.01.2019
Не числом, так ракетами: почему русский флот пугает НАТО
30.07.2014
Это праздник всей России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 05:18
  • 27886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 01:15
  • 1
Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ
  • 21.06 01:10
  • 1
На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету
  • 21.06 00:26
  • 16
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 21.06 00:17
  • 1
Старые МиГи готовятся к бою
  • 20.06 19:53
  • 1
Ижевский завод "Купол" приступил к созданию новой модификации ЗРК "Тор"
  • 20.06 19:20
  • 1
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
  • 20.06 19:14
  • 1
Защитит ли «Тор» российские корабли от американских «Гарпунов»?
  • 20.06 19:06
  • 3
Санкции в отношении РФ не снимут после окончания спецоперации, они могут продлиться больше 10 лет - Борисов
  • 20.06 18:59
  • 1
Новый глава британского Генштаба намерен создать армию, способную «победить Россию»
  • 20.06 17:56
  • 12
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 20.06 17:34
  • 2
Первый полет нового легкого истребителя Су-75 Checkmate намечен на 2025 год - вице-премьер Борисов
  • 20.06 17:31
  • 90
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 20.06 15:31
  • 55
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 20.06 14:36
  • 70
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»