Путин похвалил Минобороны за решение проблем военных городков

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в перспективе решение проблем военных городков потребует федеральной поддержки

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом положительно оценил усилия Минобороны РФ по программе реновации военных городков.

"Минобороны делает это достаточно эффективно", - сказал глава государства в понедельник в ходе встречи.

По словам Чибиса, первый этап программы реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в регионе начался в 2021 году. В 2022 году эту работу планируется продолжить за счет регионального бюджета. При этом губернатор отметил, что в перспективе решение проблем военных городков потребует федеральной поддержки.

"По нашим оценкам, на 2023-2024 годы [необходимо] 16,5 млрд рублей. Уже отрабатываем с федеральными органами власти и очень рассчитываем, что эти деньги войдут в федеральный бюджет, потому что тогда динамика изменений, конечно, станет радикально другой", - сказал Чибис, добавив, что проект даст лучшее качество жизни в закрытых военных городках и откроет новые экономические перспективы.

Ранее сообщалось, что первый этап комплексного плана реновации ЗАТО Мурманской области затронул семь муниципалитетов: ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией (это поселок Высокий и две стоящие рядом воинские части), Печенгский район (Печенга и Спутник) и ЗАТО Североморск. Пилотный проект программы реновации уже показал эффективность - отремонтировано 370 из 419 квартир для военнослужащих, сделано 5 км дорог, завершен капремонт 22 многоквартирных домов.