На Украине впервые применили новую «загоризонтную» российскую ракету

Ее боевая часть мощнее снарядов самых тяжелых самоходок, причем новое изделие может работать как в режиме «выстрелил — забыл», так и в режиме поиска и выбора заранее неизвестных целей.

Согласно анонимному источнику РИА Новости в военной среде, российская армейская авиация начала применять в специальной операции ракеты «Изделие-305», также известные как ЛМУР (легкие многоцелевые управляемые ракеты). Вопреки названию, это не просто управляемая ракета, а довольно специфический боеприпас, способный действовать как в автономном режиме «выстрелил — забыл», так и прямо в полете перенацеливаться оператором-человеком (находящимся в запустившим ее вертолете) на другую, более перспективную цель.

Тротиловый эквивалент ее боевой части — 35 килограммов, что примерно вдвое больше тротилового эквивалента 203-миллиметрового снаряда САУ «Пион» и в четыре-пять раз больше, чем тролиовый эквивалент 152-миллиметрового снаряда. То есть по мощности новая ракета тоже попадает в специфический класс: она намного слабее «Калибров» (боевая часть — 400 килограммов) и «Уранов» (боевая часть — 145 килограммов), но при этом намного мощнее типовых управляемых снарядов, применяемых артиллерией.

Впервые ракету показали публике в 2021 году Источник изображения: Wikimedia Commons

Изначально ракету создавали по заказу ФСБ для оснащения некоего Ми-8МНП-2 — модификации Ми-8, о которой мало что известно из открытых источников. Ее серийное производство начали в 2016 году, но в армию она еще какое-то время не поступала (хотя утверждается, что ее успели применить в Сирии).

Масса ракеты — 105 килограммов, высота полета — 100-600 метров (впрочем, за счет малых габаритов и массы она относительно умеренно уязвима для ПВО). Скорость — до 250 метров в секунду, дальность — не менее 14,5 километра (при пуске из вертолета в положении зависания на малой высоте). В случае пуска с летательного аппарата на скорости или большей высоте дальность ЛМУР может заметно возрасти (до 25 километров).

Ранее генеральный конструктор коломенского Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин отмечал, что среди типовых целей — не только танки и не столько танки, сколько все серьезно защищенные цели в прифронтовой полосе. Более того, утверждается, что она сможет поражать и воздушные цели (вероятно, речь идет о вертолетах).

Согласно источнику РИА Новости, на Украине ЛМУР применяют «с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ». При этом новые ракеты обеспечивают высокую точность поражения целей — с отклонением от линии прицеливания не более двух метров.

ЛМУР, применяемая, предположительно, с вертолета Ми-28Н. Оператор способен сопровождать работу ракеты не связывая пилота вертолета: тот, после пуска, может развернуться и идти в глубь своей территории не опасаясь потеря контроля над боеприпасом / ©Youtube

С учетом мощности боевой части «Изделия-305» речь идет о достаточно надежном поражении (при столь небольшой ошибке поражается практически любой незаглубленный склад). Ми-28НМ может брать на борт сразу четыре такие ракеты.

Как показал опыт специальной военной операции — впервые за длительное время реализованной в условиях наличия у противника большого количества средств ПВО, — одной из ключевых проблем авиации на современном поле боя стала почти полная невозможность работать «визуально». Наносить удары бомбами, неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) и тому подобным оружием приходится со значительного расстояния, не позволяющего противнику поразить самолет или вертолет зенитными ракетами.

Однако подобные удары имеют сниженную кучность. Например, при стрельбе НАР с кабрирования самолет «задирает нос», выпускает ракеты по навесной траектории, а затем быстро опускает нос и разворачивается, уходя на аэродром еще до того, как достиг линии фронта. Понятно, что кучность стрельбы здесь — как у наземной реактивной артиллерии, уровня того же «Града». Ранее, в условиях без многочисленной ПВО, российские штурмовики и вертолеты использовали реактивные снаряды в прямой видимости противника и могли (в особенности. с пикирования) поражать ими бронетехнику и иные относительно малоразмерные цели. С кабрирования это практически невозможно.

Пуск неуправляемых авиационных ракета (НАР) с штурмовиков, работающих с кабрирования. Хорошо видно, что несмотря на неплохую кучность, точность загоризонтной стрельбы НАР не выше, чем у «Града»: точечные цели так поразить сложно / ©Youtube

Много лет считалось, что в воздушной войне будущего при серьезной ПВО авиация будет работать только высокоточными планирующими бомбами и крылатыми ракетами. Однако у такого подхода есть принципиальный и неустранимый недостаток: высокоточное оружие работает, только если координаты цели, которые в него вводят, известны заранее. Но обычно это возможно лишь для малоподвижных, стационарных целей.

Однако в условиях реальных боевых действий отдельные замаскированные автомобили, танки, самоходки и комплексы ПВО все время перемещаются, меняют позиции — как раз чтобы избежать поражения. В войнах прошлого авиация зачастую работала именно в этой нише: находясь непосредственно над полем боя, охотилась за отдельными единицами техники противника. Ясно, что обычные планирующие бомбы и крылатые ракеты не могут выполнять такие задачи.

Российское «Изделие-305», или ЛМУР, создано как раз для преодоления этой проблемы. По словам генконструктора предприятия-разработчика Валерия Кашина, она может работать в режиме «выстрелил — забыл» в двух вариантах. При первом ее головка самонаведения (оптическая тепловизионная) сама захватывает цель, еще когда ракета находится на вертолете.

При втором, когда цель слишком далеко, чтобы ракета могла ее «увидеть», радар вертолета передает ее координаты ракете, и та следует к ней. В начале полета ЛМУР идет по инерциальной системе навигации (сопряженной с ГЛОНАСС), а на финальном участке сама захватывает цель и поражает ее. Чтобы попасть в объект, необходимый вертолетчикам, те вместе с координатами сбрасывают ракете «эталон» цели, ее образ.

Но есть еще третий режим — весьма многообещающий. При нем вертолет не способен сам обнаружить цель — например, когда он укрывается от ПВО за горизонтом — и получает самые примерные координаты квадрата цели от внешнего целеуказания. Например, данные войсковой разведки, заявки войск об обнаружении в этом районе артиллерии противника (по данным контрбатарейных радаров) и так далее.

Получив эти примерные координаты квадрата цели, экипаж вертолета делает пуск. ЛМУР достигает заданного квадрата, и начиная с нескольких километров от цели оператор вооружения (штурман вертолета) получает от ракеты — по защищенному радиоканалу — картинку, которую видит головка самонаведения. Штурман указывает ракете цель, та захватывает ее и наводится до прямого попадания.

Поскольку скорость полета ЛМУР умеренная, как у штурмовика, у оператора есть примерно столько же времени для выявления и ликвидации любой цели, как у летчика Су-25 в условиях без серьезной ПВО противника. Таким образом, новая ракета частично решает вопрос о том, как реализовать поиск и уничтожение авиацией объектов на поле боя без захода в зону ПВО. В Вооруженных силах РФ отмечают, что новую ракету планируют адаптировать и для других носителей — в первую очередь самолетов.