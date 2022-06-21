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Военное обозрение

В Болгарии прошла закладка первого многоцелевого патрульного корабля типа MMVP

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Источник изображения: topwar.ru

Болгария начала строительство первого многоцелевого патрульного корабля типа MMPV, церемония закладки прошла на верфи MTG Dolphin в Варне. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего Военно-морские силы Болгарии получат два новых многоцелевых патрульных корабля. Предварительно передачи первого запланирована на третий квартал 2025 года, второго на год позже. Первый корабль получил название "Храбри", по второму пока данных нет.

О закладке первого корабля серии сообщалось в декабре прошлого года, но тогда состоялась только резка стали, официально заложен он только сейчас. Строительство будет вести болгарская верфь MTG Dolphin в Варне, но под чутким руководством немецкой судостроительной компании NVL Group, ранее известной как Lürssen Defence. Контракт на строительство двух патрульных кораблей был подписан в 2020 году, хотя заговорили об этом еще в 2017.

Это исторический момент (...) для будущих моряков болгарского флота, которые будут служить на борту "Храбри", защищая наш народ, сдерживая наших противников, обеспечивая нашу свободу на десятилетия вперед

– заявил командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Кирил Михайлов на церемонии закладки корабля.

Водоизмещение новых патрульных кораблей составит около 2300 тонн, длина корпуса - 90 метров. Основное вооружение - четыре противокорабельные ракеты, 76-мм орудие, восемь ЗУР в вертикальных пусковых ячейках, один 35-мм боевой модуль для ближнего боя и легкие торпеды. БИУС планируется установить шведский, производства ​​Saab. Корабль может нести один вертолет типа AS565 Panther. Предполагается, что вооружение корабля позволит противостоять воздушным, надводным и подводным угрозам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Проекты
2020-й год
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