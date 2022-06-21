Выделено финансирование на покупку патрульных кораблей OPV для ВМС Филиппин

ЦАМТО, 20 июня. Министерство бюджета и управления Филиппин выделило начальное финансирование в размере 3 млрд. филиппинских песо на приобретение шести патрульных кораблей OPV для ВМС Филиппин.

По информации агентства PNA, 16 июня Министерство направило специальное распоряжение о выделении средств (SARO) BMD-D-22-0004970 на покрытие потребности в финансировании приобретения кораблей в рамках программы модернизации вооруженных сил Филиппин.

Ранее, в мае этого года, министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана объявил о выборе технической рабочей группой ВМС Филиппин южнокорейской судостроительной компании Hyundai Heavy Industries (HHI) подрядчиком для реализации проекта поставки новых патрульных кораблей. Министр рассчитывал, что контракт на постройку кораблей OPV будет подписан до того, как 30 июня истечет срок полномочий президента Родриго Дутерте.

Верфь HHI уже построила для ВМС Филиппин два фрегата и два корвета. По оценке ВМС, выбор одного подрядчика для постройки всех кораблей позволит унифицировать корабельный состав, а также упростить техническое обслуживание и ремонт.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение шести патрульных кораблей OPV для ВМС Филиппин включено в перечень закупок на втором этапе ("Горизонт-2") "Программы модернизации ВС Филиппин". Они заменят ранее снятые с вооружения суда, построенные в период Второй мировой войны.

Австралийская компания Austal, являющаяся владельцем предприятия в Баламбане (провинция Себу, Филиппины), длительное время являлась фаворитом в рамках программы закупки. Однако в апреле 2022 года австралийский судостроитель сообщил руководству министерства, что ранее озвученная стоимость должна быть увеличена из-за подорожания материалов, рабочей силы и других проблем. Базовая стоимость проекта оценивалась в 30 млрд. филиппинских песо. Austal требовала увеличить ее еще на 12 млрд. филиппинских песо. Альтернативой могло стать сокращение количества закупаемых кораблей до пяти.

МНО Филиппин заявило, что не может увеличить бюджет программы или сократить объем закупки. Поэтому были инициированы переговоры с другими потенциальными поставщиками.