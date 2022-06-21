В России рассказали об особенностях высокоточной ракеты «Изделие 305»

Российская высокоточная ракета «Изделие 305» позволяет вертолету поражать цели, не входя в зону действия противовоздушной обороны (ПВО) противника. Ракета может работать в режиме «выстрелил и забыл». Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«В отличие от тех ракет, которыми у нас сейчас вертолеты вооружены, у них немного другие способы наведения, и когда существует прикрытие ПВО, вертолет с "Изделием 305" может не входить в зону действия ПВО, но при этом поражать цели», — сообщил Леонков.

По его словам, инерциальная система навигации и головка самонаведения ракеты «Изделие 305» позволяют боеприпасу работать в трех режимах. Ракета способна находить цели с помощью инфракрасной головки самонаведения, которая обнаруживает и поражает не видимые пилоту цели, и систем обнаружения вертолета. Также ракету можно использовать в режиме «выстрелил и забыл», когда боеприпас захватывает цель до пуска и летит в нее самостоятельно.

«Дальность ее применения составляет 14,5 километра, при этом скорость, с которой она летит к цели, это порядка 250 метров в секунду… Масса боевой части составляет порядка 26 килограммов, она осколочно-фугасного действия, что позволяет поражать как живую силу противника, так и бронированные и легкобронированные цели», — добавил эксперт.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия использует ракеты «Изделие 305». Боеприпасы применяли с борта ударных вертолетов Ми-28НМ.

В ноябре 2021 года заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов сообщил, что экспортные модификации вертолетов Ми-28МН и Ка-52М получат новую ракету «Изделие 305Э».