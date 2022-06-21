Шольц решил договориться с Россией, а не противостоять ей

Недавний настрой Германии противостоять России уже ослабевает

Берлин переполнен слухами о тайных переговорах Шольца и Макрона с Россией, пишет Foreign Policy. Автор уверен, что Германия предпочтет скорее разочаровать Украину, чем унизить Россию, Известно, что и Эммануэль Макрон хочет прекратить конфликт на приемлемых условиях.

Когда канцлер Германии Олаф Шольц в своей речи перед парламентом в первые дни российской спецоперации на Украине объявил о новой эре в немецкой внешней политике, вся страна воодушевилась. Как и германисты по всему миру. Германия, объявил Шольц, тут же приступит к восстановлению вооруженных сил, начнет снабжать Украину оружием и разделается с энергетической зависимостью от России. Одной речью он не только перечеркнул давнюю российскую политику своей страны, но и покончил с немецкой сдержанностью и пацифизмом в вопросах безопасности и обороны. Шольц действовал сам, не советуясь ни с кем, кроме министра финансов, и пошел наперекор собственной партии, ведь высокопоставленные социал-демократы давно выступают за умиротворение России. На миг показалось, что забрезжили разительные перемены.

Увы, сдвиг так и не состоялся. Даже немецкие чиновники и эксперты сочли речь Шольца скорее угодой моменту, чем переменой курса. В каком-то смысле это неудивительно. Шольц, бывший мэр Гамбурга, привел партию к победе на прошлогодних выборах благодаря репутации благоразумного и хладнокровного профессионализма – этакой современной версии Ганзейского союза. Иными словами, он подавал себя очередной версией своей предшественницы Ангелы Меркель, которая славилась сдержанностью и технократическим мастерством. Не имея опыта в геополитике, Шольц не сулил во внешней политике ничего нового.

Умения Шольца сослужили ему славную службу в ходе предвыборной кампании, однако во время крупного европейского конфликта оказались лишь обузой. С началом российской кампании Шольц, бывший министр финансов, принялся тушить пожар деньгами – в том числе выделил 100 миллиардов евро (108 миллиардов долларов) на укрепление немецких вооруженных сил. Социал-демократ до мозга костей, после своей необычайно смелой речи он пытался договориться с Россией, а не противостоять ей. По сути, Шольц попытался заменить решительные действия финансовыми вливаниями. И последствия для Украины поистине ужасны: президент Владимир Путин, может, и не выиграл спецоперацию, но вполне может выиграть мир, особенно если Шольца поддержит президент Франции Эммануэль Макрон, который хочет прекратить конфликт на благоприятных условиях. Путину будет вполне достаточно, если он избежит унижения. Ради этого Шольц и Макрон и отправились в Киев вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Путин уже давно считает, что Германию можно и нужно эксплуатировать. Слишком долго немецкая элита гордится своим якобы терпеливым и уравновешенным подходом к Москве, столь отличным от "необоснованных" страхов и страстей их восточноевропейских союзников. За прошедшие годы Берлин выработал ряд соглашений, формул и форматов, чтобы успокоить и умиротворить Путина. Не в силах даже помыслить о полномасштабном конфликте на Украине, Германия либо считала сдерживание препятствием для диалога, либо вообще не считалась с расстановкой сил.

Безусловно, российская спецоперация потрясла немецкое общество. Немецкая пресса назвала ее "моментом 11 сентября", а опросы общественного мнения говорят о значительном сдвиге. Так, целых 52% немцев поддерживают присутствие в Германии американского ядерного оружия – для сравнения, в прошлом году их было всего 14%.

Когда ключевые политические деятели – министр иностранных дел Анналена Бербок из партии "Зеленых", депутат парламента Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) от оппозиционных христиан-демократов и другие – предлагают Украине надежную защиту, они говорят от имени значительной части общества. Многие немцы не верят, что прочный мир в Европе в принципе возможен без серьезного поражения России и ее империалистических целей.

Однако на политике Шольца это пока никак не сказывается. Да, он не зашел так же далеко, как Макрон, который призвал Украину к территориальным уступкам и посоветовал Западу не унижать Путина. Но немецкий рефлекс отвечать на путинскую эскалацию поиском дипломатических выходов уже проявился. Шольц по собственной инициативе провел несколько телефонных разговоров с Путиным, причем последний (совместно с Макроном) продлился час двадцать и был посвящен прекращению огня и разрешению глобального сырьевого кризиса. Сообщается, что Шольц отказывается от обещания направить в Литву дополнительные войска в рамках попыток НАТО не допустить российского нападения на Прибалтику. Путин почти наверняка сочтет это слабостью Запада. Так, всего через несколько дней после телефонного разговора с Шольцем и Макроном он ужесточил натиск на украинские зерновые объекты.

В то же время немецкая военная помощь Украине остается мизерной. Сообщается, что в ни в апреле, ни в мае Берлин не выполнил обещанного и не поставил Киеву ни одного тяжелого орудия. Хотя ожидается, что несколько установок все же будут доставлены на Украину этим летом, главный приз – передовая система ПВО – будет развернута не раньше осени, а к тому моменту, по оценке немецкой разведки, Россия, уже может завоевать Донбасс. В Берлине ходят слухи, что это сознательный шаг: Шольц не хочет, чтобы публиковались кадры боя немецкой техники с российскими войсками. (То, что российское оружие, изготовленное с использованием немецких станков и программного обеспечения, убивает украинцев, Берлин, похоже, не беспокоит).

Стремление к дипломатии и пренебрежение жесткой силой в принципе характерны для внешней политики Германии, но в случае с Украиной есть и другие подводные камни. По окончании холодной войны Берлин считал Украину всего лишь элементом своей российской политики. Когда бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне заместитель председателя Совета безопасности России, за несколько дней до конфликта заявил, что Запад в конечном итоге уступит, потому что считает, что Россия "важнее" Украины, он вполне мог иметь в виду Германию. С некоторых пор берлинские СМИ завели себе новую забаву – задавать Шольцу и его министру обороны Кристин Ламбрехт неудобные вопросы об их поддержке победы Украины, которую оба отказываются поддержать.

Одно то, что Берлин переполнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочтет разочаровать Украину, чем унизить Россию, – что бы это ни значило. Так, если Путин предложит снять блокаду Одессы в обмен на ослабление санкций или приостановить боевые действия в знак признания новой линии соприкосновения, голоса за уступки лишь окрепнут.

Немецких "умиротворителей" воодушевляет неожиданный союзник: США. Подобно Шольцу и Ламбрехт, американские чиновники в последнее время увиливают от безоговорочной поддержки украинской победы. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена пошли еще дальше и заявили открыто, что Вашингтон к победе Украины не стремится. Когда администрация Байдена поддерживает Германию, это не столько уловка, чтобы польстить Берлину и подвигнуть его занять позицию пожестче, а отражение общего согласия между двумя правительствами.

Эта позиция – вялая поддержка Украины, стремление договориться с Путиным и надежда, что все вернется на круги своя, – отбросит Европу на годы назад, если не на десятилетия. Кредит доверия, купленный Германией остановкой "Северного потока – 2", скоро иссякнет, особенно если в сделку по Украине войдут снятие санкций и возвращение к полноценным поставкам нефти и газа. Такая сделка неминуемо убьет остатки солидарности и доверия, лежащие в основе Европейского союза. Даже если конфликт обойдет их стороной, восточноевропейские государства вроде Польши и Прибалтики будут считать ЕС во главе с Францией и Германией не союзом на основе единства ценностей, а сугубо экономическим соглашением ради евро и центов. Конфликт на Украине наверняка больно ударил по российским военным, но если Путин и кажется уверенным в себе, то лишь потому, что Шольц вместе с Макроном еще могут помочь ему вырвать победу и уйти от неминуемого поражения. Если это так, то станет еще яснее, что новая эра в немецкой политике так и не наступила.

Автор: Питер Раф (Peter Rough)

Питер Раф – старший научный сотрудник Гудзоновского института и бывший директор по исследованиям в администрации Джорджа Буша-младшего