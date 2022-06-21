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ЦАМТО

ВВС Иордании получат новые истребители F-16C/D Блок.70

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Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V)
Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V).
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 20 июня. Корпорация Lockheed Martin объявила о подписании Иорданией официального письма с предложением и принятием предложения о закупке восьми новых многоцелевых истребителей F-16C/D Блок.70.

Подробности продажи, включая ее стоимость и сроки поставки, не разглашаются. Закупка новых самолетов F-16 позволит расширить парк состоящих на вооружении ВВС Иордании истребителей.

Производство F-16C/D Блок.70 для ВВС Иордании будет проходить на предприятии в Гринвилле (шт.Южная Каролина).

Как заявляет компания, приобретение F-16 отражает более чем 70-летнее сотрудничество Иордании с США и десятилетия партнерства с Lockheed Martin.

F-16 являются основой боевой авиации Иордании. Первые самолеты этого типа были получены из состава ВВС США в 1997 году. В общей сложности с 1997 по 2017 гг. из состава ВВС США, Бельгии и Нидерландов были приобретены 79 истребителей. При этом, с 2013 года 13 иорданских самолетов F-16A/B были проданы Пакистану.

Иордания стала шестой страной в мире, которая приобретает истребители F-16C/D Блок.70. В общей сложности Бахрейн, Болгария, Марокко, Словакия, Тайвань и Иордания заказали 136 самолетов данной версии.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2022 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Иордании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 истребителей F-16C Блок.70, 4 самолетов F-16D Блок.70, 6 подвесных контейнерных систем целеуказания AN/AAQ-33 "Снайпер ATP", 72 пусковых установок LAU-129, 21 пушки M61A1 Vulcan (16 установленных, 5 запасных), другого сопутствующего оборудования, вооружения, боеприпасов и услуг на сумму до 4,21 млрд. долл.

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Страны
Бахрейн
Бельгия
Болгария
Иордания
Марокко
Нидерланды
Пакистан
Словакия
США
Тайвань
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
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